Negociar é a estratégia para driblar inflação no almoço do Círio

A inflação não deixou escapar nem o almoço do Círio, com alguns itens importantes que aumentaram de preço em relação a 2022.

A alta do pato vivo ficou em 10%, no caso das aves que variam entre 2,5kg e 3,5kg, o que impacta também no preço do pato congelado.

Já a alta no tucupi foi de 15%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística (Dieese) do Pará.

Mas nada que não dê para negociar, afirma Gabriel Oliveira, vendedor que trabalha na feira da 25, em Belém.

Ele confirma que os fornecedores aumentaram alguns dos preços esse ano, mas que busca comprar em grandes quantidades para não passar a variação para o cliente. Além, de claro, muito diálogo.

"Aqui não reclamam do preço porque adoro negociar com os clientes. Isso fideliza, eles voltam para comprar sempre que podem. Conversando, sempre tem desconto. A procura está muito alta e desde o início da semana estamos vendendo bastante, chegando a 200 patos vendidos por dia. Já a maniva conseguimos vender por sete reais o quilo. E vendemos de tudo que é jeito, e a pré-cozida faz sucesso, pois evita aquele processo de ferver por vários dias. O tucupi grosso está por R$17 a garrafa, mas também tem a versão mais barata, por R$9. O segredo é oferecer variedades de produtos e preços para o cliente", diz ele.

Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados, conta que uma das explicações para a alta no preço da maniva está na lei da oferta e procura.

"Muitos varejistas compraram quantidades insuficientes e a procura ficou acima do esperado esse ano. Alguns fornecedores reajustaram em 15%. O lado bom é que os outros ingredientes da maniçoba tiveram reajustes baixos. E o charque retraiu de preço, assim como o preço do de peixe, que acompanhou a baixa da carne. Já os mariscos estão com os mesmos preços", conta.

"Com um cenário de preços diferenciados e mais elevados, a pesquisa ainda é a grande aliada do consumidor na hora das compras. Dividir os custos do tradicional almoço do Círio também pode ser uma boa opção para controlar os gastos. Mas independente da estratégia, o que importa de verdade é que todos possam, mais uma vez, confraternizar em torno do Círio deste ano", avalia Everson Costa, supervisor técnico do Dieese Pará.