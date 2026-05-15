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Economia

Não é verdade que ao propor fim da escala 6x1 governo está contra empresário, rebate ministro

O ministro afirmou que, nos momentos em que foram feitas mudanças na legislação trabalhista, o País saiu da 71ª economia do mundo para a 6ª

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira, rebateu nesta sexta-feira, 15, a afirmação segundo a qual o governo federal, ao defender o fim da escala 6x1, demonstra não se preocupar com o empresário e o empreendedor.

A fala veio de um empresário que compunha a plateia que assistia às palestras e aos debates do último dia da "Semana S", evento organizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

"Com todo o respeito ao seu argumento, mas eu tenho que discordar. Não é verdade que ao apoiar o fim da escala 6x1 o governo não se preocupa com os empresários e com o pequeno empreendedor", disse o ministro, reiterando que, nos governos Lula foram criados o Simples e o Micro Empreendedor Individual (MEI).

Pereira disse aos empresários que não queria ter levado o tema para o debate político, mas que estava representando o governo Lula no evento e que a provocação o obrigava a se enveredar por esse campo.

Em seguida, afirmou que, nos momentos em que foram feitas mudanças na legislação trabalhista, o País saiu da 71ª economia do mundo para a 6ª. "Deixamos de só exportar café para passarmos também a exportar aviões", disse.

Ao final do evento, o vice-presidente da Fecomercio Rubens Medrano chegou ao ministro e disse que a entidade não tem uma bandeira ideológica, que não é contra o fim da escala 6x1 e que defende o bem-estar do trabalhador. Apenas acha que o debate deveria estar sendo feito de outra forma.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/Paulo Henrique Pereira
Economia
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