Não declarou o Imposto de Renda? Veja quais os riscos e penalidades

Com a chegada do período de entrega da declaração do Imposto de Renda, uma dúvida recorrente entre os contribuintes volta à tona: o que acontece com quem não envia o documento dentro do prazo?

Apesar de temores comuns, a omissão não leva à prisão nem ao cancelamento do CPF. Ainda assim, o contribuinte fica sujeito a uma série de pendências e restrições junto a órgãos oficiais. Saiba mais a seguir.

Multas

A principal delas é a multa por atraso na entrega da declaração. Essa penalidade é aplicada mesmo que não haja imposto a pagar. O valor corresponde a 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e podendo chegar a até 20% do total do imposto.

VEJA MAIS



Outros problemas

Além da multa, o contribuinte pode enfrentar outros problemas:

CPF com status irregular: o documento pode ficar “pendente de regularização”, o que dificulta diversas operações do dia a dia.

o documento pode ficar “pendente de regularização”, o que dificulta diversas operações do dia a dia. Restrições financeiras: dificuldades para conseguir empréstimos, financiamentos ou abrir contas em bancos.

dificuldades para conseguir empréstimos, financiamentos ou abrir contas em bancos. Problemas com benefícios e serviços públicos : impedimentos para participar de concursos públicos, receber benefícios sociais ou emitir passaporte.

: impedimentos para participar de concursos públicos, receber benefícios sociais ou emitir passaporte. Malha fina: ao regularizar a situação, a declaração pode ser analisada com mais rigor pela Receita Federal.

Para evitar essas consequências, o ideal é enviar a declaração o quanto antes, mesmo fora do prazo. Assim, o contribuinte regulariza o CPF e limita o crescimento da multa.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2026?

Os principais critérios que obrigam o envio da declaração à Receita Federal são:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025

Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil

Obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos

Realizou operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável

Teve receita bruta de atividade rural superior a R$ 177.920

Possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025

Passou a ser residente no Brasil em 2025 e permaneceu até o fim do ano

Possui investimentos, rendimentos ou bens no exterior

É titular de estruturas no exterior, como trusts ou entidades controladas

Optou por isenção de IR na venda de imóvel residencial com reinvestimento em até 180 dias

Atualizou bens imóveis ou ativos no exterior com incidência de ganho de capital