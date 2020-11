'Não antecipamos intervenção no câmbio', diz BC em nota

O Banco Central (BC) afirmou na noite de sexta-feira (6) que não antecipa decisões sobre intervenções nos mercados financeiros. "O Banco Central reitera que avalia continuamente o funcionamento do mercado de câmbio e esclarece que não antecipa eventuais decisões sobre intervenção, rejeitando quaisquer interpretações nesse sentido", disse a instituição em nota.

O comunicado veio após o diretor de Política Econômica da autarquia, Fabio Kanczuk, ter indicado, em evento virtual organizado pelo Itaú Unibanco, que o Banco Central deve atuar no fim do ano no mercado de câmbio em função de grande fluxo esperado no País por operações relacionadas ao chamado "overhedge" (proteção excessiva no mercado) dos bancos.

"Não é uma questão de fundamento, mas de fluxo grande que vai acontecer no fim do ano. O Banco Central está pensando em alternativas para que esse fluxo não seja disruptivo. Amarras podem fazer com que se criem problemas, restrição de capital de bancos e dos fundos. O Banco Central tem de evitar problemas", afirmou.

O diretor do BC destacou, no entanto que em 2020 o câmbio passou a ser mais influenciado pela questão fiscal e pela trajetória das contas públicas. "A desvalorização do câmbio no ano passado foi relacionada a taxas de juros mais baixas. Vemos isso com fundamento e não como ruído. O câmbio tem reagido mais ao sabor da questão fiscal, e pouco pelo juros."

No que denominou "nota de esclarecimento", o Banco Central disse que monitora continuamente os mercados visando a manutenção do seu funcionamento normal. "Decisões de atuação da autoridade monetária diante de disfuncionalidades de mercado são tomadas de forma fundamentada, obedecendo a rígido processo de governança interna e pautadas pela comunicação transparente através dos canais oficiais", acrescentou o Banco Central.