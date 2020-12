Na véspera de Natal, centro comercial de Belém funciona de 8h às 18h

Quem deixou as compras de Natal para a última hora encontrou o centro comercial de Belém bastante movimentado, seja nas ruas ou lojas da região. O aumento no fluxo de consumidores é motivado, em grande parte, pela busca dos presentes para a data festiva. Brinquedos, vestuário e calçados são os artigos mais procurados nesta época do ano.

Nesta quarta-feira (24), as lojas do centro comercial estarão abertas de 8h às 18h. Já os shopping da capital, terão funcionamento de 10h às 18h

A comerciante Maria da Silva foi uma das consumidoras que passou pelo local para garantir o presente dos filhos na terça (22). Ela reservou a manhã para a jornada de compras e garantiu que o segredo para fazer boas escolhas neste período é pesquisar. “Eu gastei cerca de 200 reais na compra dos presentes, mas isso porque eu pesquisei. Se a pessoa não pesquisar com certeza vai pagar mais caro”, afirmou.

Este ano o ticket médio, ou seja, o valor das vendas para este período foi de R$100, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Belém. Foi exatamente o valor que Juliano Almeida, 27 anos, separou para adquirir os itens com que pretende presentear a família na noite de Natal.

“Não estamos em um ano para gastar e também dá para presentear todo mundo. Eu bem que gostaria de dar presentes para toda minha família, mas precisei diminuir os gastos. Esse valor foi o que consegui separar para presentear minha mãe e minha avó”, contou.

Com o aumento na busca pelos artigos de presentes, cresceu também a procura pelas embalagens para as lembranças. Quem aproveitou a oportunidade foi o vendedor Oseias Lima, que há três semanas montou uma banca na rua 13 de Maio para venda de embalagens de plástico, folhas de papel decoradas e laços prontos.

“Graças a Deus na última semana o movimento aumentou bastante e temos feito uma boa venda aqui. Dessa forma eu também estou garantindo o Natal da minha família, meus netos estão esperando”, completou.