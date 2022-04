Na Alepa, sessão solene homenageia 60 anos do Banco do Estado do Pará

Uma sessão solene homenageou, nesta quarta-feira (13), os 60 anos de funcionamento do Banco do Estado do Pará (Banpará) – que completa 61 oficialmente em outubro deste ano. Em atendimento ao requerimento do deputado Raimundo Santos (PSD), a solenidade, que ocorreu no auditório João Batista, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), também reconheceu a importância do trabalho realizado em 35 anos pela atual presidente Ruth Pimentel Mello, a primeira mulher à frente da instituição.

Atualmente, o Banpará possui atualmente 148 agências e 33 postos no Pará, está presente em 129 municípios e dispõe de um total de 2.608 funcionários. O parlamentar Raimundo Santos lembra que o banco, o único do Estado, não parou as suas atividades durante a pandemia, além de permanecer, inclusive, com o estímulo ao desenvolvimento. “Ele foi aquele banco que socorreu, que transferiu os recursos do estado por meio desses programas de transferência de renda. O banco completa 60 anos e é um orgulho para o Pará, e a Assembleia Legislativa está reconhecendo a importância dessa instituição”, avalia.

Ainda segundo o deputado, a atuação do banco preza, ainda, pela transparência e pela responsabilidade socioambiental, o que o coloca em conformidade com os novos tempos. “Por isso, o nosso festejo. Especialmente agora, um banco que não tem apenas homens no comando, mas uma mulher que o preside. Então isso é um orgulho pra todas as mulheres”, complementa, ressaltando que a gestão estadual lançou o olhar sobre a capacidade, competência e aptidão das mulheres para comandar. “Me emociono quando vejo que o Banpará cresceu e hoje é um dos maiores bancos, que desenvolve a renda, o emprego, e possibilita a cada paraense ter o seu próprio negócio”, concluiu.

‘Que venham mais 60 anos de conquistas e história’

Presidente da instituição, Ruth Pimentel Mello comentou sobre os principais projetos e expectativas do banco para 2022. Entre as ações de destaque está o programa Empodera, uma linha de microcrédito voltada para incentivar empreendimentos comandados por mulheres no mercado. Além deste, também há o BanparáBio, voltada para atender pequenos, médios e grandes agricultores.

Essa linha de financiamento destina-se ao custeio ou investimento dos chamados Sistemas Agroflorestais (SAFs) e demais atividades agropecuárias pautadas em sistemas sustentáveis. Poderão ser financiados pelo Banpará-Bio atividades agrícolas, pecuárias, beneficiamento/industrialização em pequeno porte e produtos agropecuários. Os recursos podem chegar a R$ 100 mil.

“Nós trabalhamos, hoje, voltados para ações que visem a manutenção da floresta amazônica em pé, então ao pensar no meio ambiente, temos que beneficiar os produtores rurais, pequenos, médios e de grande porte, para que eles consigam desenvolver a sua produção, melhorar suas taxas, treinar sua equipe, ter equipamentos mais modernos também, ou seja, o banco volta, agora, cada vez mais forte, mostrando à população paraense a importância do banco enquanto fomentador da economia”, explica.

Com mais de três décadas de casa, Ruth lembra que o banco começou com somente 17 funcionários, e hoje, depois de ampliar consideravelmente o quadro, vem trabalhando mais as iniciativas de cunho social e as linhas de microcrédito, entre eles, um projeto voltado para o mercado imobiliário. “Temos diversos produtos e serviços para a pessoa física, a pessoa jurídicas, principalmente nessa retomada do país. Temos um importante projeto de crédito imobiliário voltado para pessoas que precisam ter sua casa própria, que muitas vezes é um sonho. Importante falar também nos investimentos que o estado têm feito com recursos para fortalecer a economia nesse momento tão difícil da pandemia”, detalha.

Sobre ser a primeira mulher à frente da instituição nesses 60 anos, a presidente define como se sente: “felicidade e ao mesmo tempo determinação de fazer o banco cada vez mais forte. Que venham mais 60 anos de conquistas e histórias”, finaliza.

Banpará – história

Criado pela Lei 1.819, de 30 de novembro de 1959, no governo do paraense Moura Carvalho (1906-1988), o Banpará só teve sua carta-patente aprovada em 1961, quando começou suas atividades em um prédio alugado na Rua 28 de setembro. Em julho de 1964, foi transferido para sua primeira sede própria, no edifício Dias Paes, na Avenida Presidente Vargas.

Em 18 de fevereiro de 1966, foi inaugurada a primeira agência no interior do Pará, em Santarém. Já fora do Estado, o Rio de Janeiro foi o primeiro a receber uma agência do banco, em 1967. Em 12 de dezembro de 1979, foi aprovada a mudança da sigla do banco, de BEP para Banpará, o que permitiu uma identificação mais imediata do banco com o Estado.