Mutirão 'Renegocia Mulher' promove renegociação de dívidas em Belém para 50 mulheres por dia

Começou nesta segunda-feira (26/8), em Belém, o mutirão "Renegocia Mulher", uma iniciativa promovida pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), por meio do Procon Pará, em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu). A ação, que se estende até a próxima sexta-feira (30), oferece às mulheres a oportunidade de renegociar dívidas, em comemoração aos 36 anos de funcionamento do Procon Pará, celebrados no último dia 25 de agosto, e faz parte da campanha Agosto Lilás, que visa A conscientizar e combater a violência de gênero.

Segundo Paula Gomes, titular da Semu, a iniciativa é parte de um esforço integrado do governo para prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. “Muitas vezes, a autonomia financeira é uma barreira que impede as mulheres de romper com ciclos de violência. Por isso, essa ação é crucial, pois oferece às mulheres a chance de reorganizar suas finanças”, explica.

Karina dos Santos, dona de casa e uma das consumidoras atendidas, aproveitou o mutirão para renegociar dívidas de água e energia elétrica, além de se informar sobre outros benefícios disponíveis. “É uma iniciativa voltada exclusivamente para mulheres, o que facilita muito a nossa vida, permitindo conversar com diferentes prestadoras sobre nossas dívidas”, comemora.

Eny Magalhães, outra consumidora atendida, destacou a qualidade do atendimento recebido. “O atendimento superou minhas expectativas. Ainda estamos tratando do meu caso, mas o primeiro contato já me agradou bastante. Isso faz toda a diferença”, comenta enquanto renegocia sua fatura de energia elétrica e recebe orientações sobre seus direitos como consumidora.

Diana Mainieri, gerente de análises do Procon Pará, reforçou que a renegociação de dívidas é uma prioridade nas ações voltadas aos consumidores e que, em agosto, ganha um destaque especial. “Este mês não só celebra o aniversário do Procon, mas também é marcado pela campanha por uma sociedade mais segura para as mulheres. Além de ajudar na reorganização financeira e incentivar o empreendedorismo, esperamos que essa ação inspire outras instituições a se engajarem em um tema tão relevante”, afirma, lembrando que os serviços do Procon também estão disponíveis na sede do órgão, localizada na rua Municipalidade, nº 1636, em Belém.

Serviço

O mutirão "Renegocia Mulher" é realizado de 26 a 30 de agosto, das 09h às 17h, na sede da Secretaria das Mulheres, na avenida Governador José Malcher, 2803, em Belém. Serão distribuídas 50 senhas por dia para atendimento. As interessadas devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e a documentação referente à dívida a ser renegociada (como faturas, avisos, protocolos e correspondências).