MP de Contas do Pará vai abrir concurso público com salário de até R$ 33.689,11

Foi publicado nesta quarta-feira (17), o edital de abertura do concurso público do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará para preenchimento de cargos efetivos para Subprocurador de Contas do Estado. Estão sendo ofertas duas vagas com salários de até R$ 33.689,11.

O Período para a solicitação de inscrição e de isenção da taxa será de 25/11/2021 a 7/1/2022, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília/DF). O valor da taxa de inscrição será de R$ 300 e podem ser feitas através do site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

A seleção será composta por provas objetivas (caráter eliminatório e classificatório), de provas discursivas (caráter eliminatório e classificatório), de prova oral (caráter eliminatório e classificatório) e de avaliação de títulos (caráter classificatório). A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 20/3/2022 e das discursivas, no 24/4/2022.

Para participar, os candidatos precisam ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em Direito.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site do Cebraspe.