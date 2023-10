Movimento no Comércio aumenta com a proximidade das festas de Halloween

A circulação de pessoas no centro comercial de Belém aumenta com a proximidade do Halloween - Dia das bruxas -, comemorado na próxima terça-feira, 31. A equipe de reportagem de O Liberal visitou algumas lojas na rua treze de maio, no comércio, e ouviu lojistas e consumidores que buscam por produtos ligados à temática.

VEJA MAIS

Segundo dados fornecidos ao O Liberal pelo consultor de varejo e especialista em direito comercial, Joy Colares, comparando 2022 com 2023 no mesmo período há uma tendência de aumento na procura de itens ligados a decoração e fantasia, somente. Joy afirma que período do Halloween não influencia em outros setores e explica que: "o halloween é uma data importada para o pará, não tem relação com a nossa cultura, então foi introduzido pelos cursos de idioma, de língua inglesa, principalmente Americana e do Canadá, aí devido à data nos livros de idioma, os alunos comemoravam", explicou.

"Não se vê nossas crianças saindo nas ruas vestidos de Matinta, entre outros do folclore. Por isso que tem pouca influência sob o comércio de varejo, a não ser, no seguimento de decoração e locação de fantasias, que há um aumento, inclusive, em relação ao ano passado, quando estávamos vivendo um final de pandemia", esclareceu, completando que as festas que ocorrem em casa noturnas também utilizam da temática e investem em decoração.

Elaine Braga, 44 anos, fotógrafa. Estava buscando no comércio decoração e fantasia. (Carmem Helena / O Liberal)

Movimento e compras

No comércio a maior procura nas lojas é por fantasia e decoração, explica o vendedor Everton Silva, 47. Trabalhando há 10 anos em lojas, diz que já viu as variações de compras neste período. Ele acredita que nos últimos dias o movimento se intensificou e contou quais produtos são os mais buscados. "Fantasias de caveira ainda são as mais buscadas, após, são as de personagens em alta, como a Wandinha", esclareceu.

Everton dá dicas de como montar uma fantasia de Halloween com R$50: "é possível montar uma fantasia de caveira, por exemplo, com 50 reais. Comprando tintas, pincéis e outros adereços", disse.

Raquel Mark, 20 anos e Daisi Barros, 33 anos, vendedoras de uma loja no comércio conversando entre si, ressaltaram que o melhor dia para comprar é neste sábado, 28, porque é quando tem mais movimento nas ruas e os próprios vendedores estarão fantasiados e isto atrai a atenção do público. "A expectativa está alta". "Vocês têm que voltar sábado. É muito legal. Aqui todo mundo fica fantasiado. Lota!" disseram.

Andressa Nascimento, neves, 34 anos, autônoma e Eliete caseiro, buscam fantasias e decoração para a festa de aniversário de Andressa. (Carmem Helena / O Liberal)

As amigas Andressa Nascimento, neves, 34 anos, autônoma e Eliete Caseiro, estavam em uma loja busca decoração para o aniversário de Andressa. Em relação ao preço, a última diz que a brincadeira ficou mais cara este ano e estima gastar quase R$ 300."Até agora gastei 50 reais nesta loja, e não está completo. Comprei a máscara, lacinho, a roupa, falta só a tiara e o rabinho. Só a roupa foi R$120, o resto foi uns R$70. Essa mulher gato vai ser cara, já disse para ela me arrumar um gato nessa festa", disse entre risos.

Elaine Braga, 44 anos, fotógrafa, faz tradicionalmente a festa de Halloween do prédio que mora e, este ano, apesar de achar que os preços aumentaram, gostou da variedade dos produtos, que estão melhores que 2022. "Preço eu sempre acho que tá mais caro, a variedade está muito grande, até em relação à internet. E a gente consegue ver a variedade entre uma loja e outra e sempre pechinchando, dá, ainda é melhor vir ao comércio", concluiu.

"Aqui eu estou vendo adesivo para o rosto, para quem não sabe se maquiar, é a fórmula pronta. Temos mais opções. Eu sempre gostei, e no meu prédio tem a festa, né!? Vai muito da criatividade, do teu tempo... Na fantasia vou gastar uns 50 reais, mas a festa para os moradores vamos gastar uns 2 mil reais. Ajusta aqui, aperta aqui, vamos conseguir", finalizou.