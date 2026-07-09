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Motoristas de carros elétricos devem planejar rotas antes das viagens de férias

Especialista orienta motoristas sobre autonomia, recarga e direção eficiente para percorrer rodovias com mais segurança durante o período de férias

Fabyo Cruz
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Carros elétricos - Embora a infraestrutura de recarga tenha avançado nos últimos anos, especialistas destacam que o sucesso da viagem depende, principalmente, do planejamento do percurso e da adoção de hábitos de condução que preservem a autonomia da bateria (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

As férias escolares no mês de julho costumam aumentar o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras e, com o crescimento da frota de carros elétricos, também ampliam as dúvidas de quem pretende viajar utilizando esse tipo de veículo. Embora a infraestrutura de recarga tenha avançado nos últimos anos, especialistas destacam que o sucesso da viagem depende, principalmente, do planejamento do percurso e da adoção de hábitos de condução que preservem a autonomia da bateria.

Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontam que o Brasil ultrapassou, em maio de 2026, a marca de 25 mil pontos públicos e semipúblicos de recarga. O levantamento também mostra crescimento de 20,7% na infraestrutura em relação ao período anterior e expansão de 32,8% no número de carregadores rápidos, cenário que vem ampliando a viabilidade das viagens de média e longa distância.

Antes de pegar a estrada, a recomendação é iniciar o trajeto com a bateria totalmente carregada, verificar as condições do veículo, calibrar os pneus e identificar previamente os pontos de recarga ao longo da rota. Aplicativos especializados permitem consultar a localização, disponibilidade e potência dos carregadores, facilitando a programação das paradas.

Armando Grello, CEO da AG Eletrovias, explica que o planejamento é o principal aliado do motorista. “Antes de uma viagem, o motorista deve verificar se o veículo está com a bateria totalmente carregada, conferir a calibragem dos pneus, planejar as paradas para recarga e garantir que os aplicativos de localização de eletropostos estejam atualizados. Também é importante levar os cabos compatíveis e verificar se há atualizações no sistema do veículo”, orienta.

Ele destaca que a realidade da mobilidade elétrica já mudou no Pará graças ao avanço da infraestrutura de recarga. “Hoje, viajar com um veículo elétrico já é uma realidade no Pará. A expansão da infraestrutura promovida pela AG Eletrovias, em parceria com a Tupi, vem ampliando significativamente a disponibilidade de pontos de recarga no estado, oferecendo mais segurança e previsibilidade para quem percorre médias e longas distâncias”, afirma.

Planejamento evita imprevistos

Além de definir o roteiro, especialistas recomendam que o motorista evite utilizar toda a carga da bateria antes de procurar um ponto de recarga. Manter uma margem de segurança reduz o risco de imprevistos durante o percurso.

Grello explica que os próprios veículos e aplicativos de navegação ajudam nesse processo: “Aplicativos de navegação e plataformas integradas ao próprio veículo permitem localizar estações de recarga, acompanhar sua disponibilidade e programar as paradas ao longo da viagem. A recomendação é nunca utilizar toda a autonomia da bateria antes de recarregar, mantendo sempre uma margem de segurança”.

No Pará, ele afirma que a expansão da rede de eletropostos já atende boa parte dos deslocamentos realizados durante as férias, especialmente entre a Região Metropolitana de Belém (RMB) e destinos turísticos do interior.

“A implantação de eletropostos em corredores rodoviários permite que viagens partindo da Região Metropolitana de Belém em direção a importantes destinos turísticos ocorram com muito mais tranquilidade. Esse crescimento acompanha o aumento da frota de veículos elétricos e representa um passo importante para a interiorização da mobilidade elétrica no estado”, ressalta.

O executivo acrescenta que a empresa desenvolve um projeto para interligar o Pará aos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ampliando ainda mais a rede de carregamento disponível para os motoristas.

Hábitos ao volante influenciam autonomia

A autonomia do veículo também depende da forma como ele é conduzido. Manter velocidade constante, evitar acelerações e frenagens bruscas e utilizar os sistemas de regeneração de energia ajudam a reduzir o consumo da bateria.

“O uso intenso do ar-condicionado, o excesso de carga transportada, pneus com baixa calibragem e velocidades elevadas também aumentam o consumo energético. Em contrapartida, uma condução eficiente pode ampliar significativamente a autonomia do veículo, proporcionando viagens mais econômicas”, explica Grello.

Para quem fará a primeira viagem de férias com um carro elétrico, a orientação é conhecer previamente a autonomia do veículo, definir os locais de recarga e acompanhar constantemente o nível da bateria durante o trajeto.

“A principal recomendação é encarar a viagem com planejamento, e não com preocupação. Conhecer a autonomia do veículo, definir previamente os pontos de recarga, iniciar o percurso com a bateria carregada e acompanhar o nível de energia durante todo o trajeto são medidas suficientes para uma viagem segura”, conclui o CEO.

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