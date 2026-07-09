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Economia

Jovens e estudantes buscam apoiar orçamento familiar durante as férias

Estabelecer limites e aproveitar as opções gratuitas em Belém, ajudam a não comprometer as contas nos meses seguintes

Valéria Nascimento
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A universitária Gabriely Silva, 18 anos, reservou uma parte da renda do último trabalho para curtir as férias sem extrapolar o orçamento da família (Cristino Martins / O Liberal)

No Pará, as férias escolares de julho impulsionam o turismo, o lazer e movimentam as finanças de muitas famílias em Belém, na busca de entretenimento e diversão próprios da temporada. Quem consegue se planejar, leva vantagem, e isso inclui os jovens e estudantes buscando ajudar financeiramente a família no período de veraneio. 

"Essa é uma realidade cada vez mais presente”, diz o economista, Nélio Bordalo, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon PA/AP). Ele observa que há uma preocupação crescente dos mais jovens em economizar, “ainda que grande parte desse interesse não se traduza em um hábito consistente de poupar”.

image Economista Nélio Bordalo: "O principal conselho é planejar as férias antes de começar a gastar. Definir um orçamento, estabelecer prioridades e respeitar o limite. (Foto: Leandro Corrêa)

Bordalo afirma que muitos jovens buscam alternativas para conquistar maior independência financeira, principalmente durante o período de férias. Nas ruas de Belém, não foi difícil encontrar quem confirma as considerações do economista, quando o tema é reduzir a dependência financeira dos pais nas férias escolares.

Aos 18 anos, Gabriely Silva, está de recesso do curso de pedagogia na Uepa, e tem aproveitado as férias, preocupada em não onerar o orçamento da família. Ela contou que até pouco tempo trabalhava na área de RH de uma empresa privada, e guardou parte da renda para viajar com amigos e a família. “A gente voltou de Mosqueira, agora, no último domingo (5). Eu tenho ainda uma renda e ajudo meus pais também, a gente divide. Eles pagam uma parte e eu pago a outra”.

Sobre o que exatamente, ela consegue pagar sozinha, Gabriely disse que paga seu transporte, sempre de aplicativo, compra lanches e tem procurado programações gratuitas, para não extrapolar o orçamento de casa. Na noite da última terça-feira (7), por volta das 20h, ela estava indo para casa, de transporte por aplicativo, após ter passeado no Mercado de São Brás.

"Assim, aqui mesmo (Mercado de São Brás) também dá para passear. Dá para curtir, não precisa necessariamente comprar alguma coisa. Você pode ir mais para curtir a vista, tirar fotos. A Estação das Docas, a Nova Doca, que eu não fui ver, mas estou doida para conhecer. Dá pra fazer um piquenique, levar as coisas próprias de casa, acho que Belém tem bastante opção”, disse Gabrielly.

image Estudante de pedagogia, Jânio Paixão: "Eu sempre guardo metade do meu dinheiro para algumas saídas e para fazer um ‘fundinho’ para a emergência". (Cristino Martins / O Liberal)

O universitário, Jânio Paixão, 24 anos, também, estudante de pedagogia, mas na UFPA, disse que procurar bancar seus passeios em julho, e como estratégia, que ele trabalha meio período em um pet shop no bairro do Guamá, aposta nos passeios por Belém e em viagens curtas, no estilo bate-volta, para Mosqueiro e até para Salinas.

"Normalmente eu pago (a diversão) com o dinheiro que eu ganho no meu trabalho. Eu sempre guardo metade do meu dinheiro para algumas saídas e para fazer um ‘fundinho’ também para estar preparado para alguma emergência, fica numa continha guardada”, afirmou Jânio.

Exemplo prático de orçamento para as férias

O economista Nélio Bordalo simulou um exemplo simples de educação financeira para uma família, neste período de veraneio. Na hipótese de Bordalo, a família define gastar R$ 5 mil durante 15 dias de férias. O primeiro passo, destaca ele, é dividir esse valor pelo número de dias. Nesse caso, o orçamento diário será de aproximadamente R$ 333.
Se em um determinado dia a família gastar R$ 450, terá ultrapassado o limite diário em cerca de R$ 117. Para manter o planejamento e não estourar o orçamento total, esse valor deverá ser compensado nos dias seguintes, reduzindo os gastos para aproximadamente R$ 275 em um dia ou distribuindo essa diferença ao longo dos próximos dias.

Por outro lado, se em um dia forem gastos apenas R$ 250, haverá uma economia de cerca de R$ 83, que poderá ser utilizada em outro momento, como em um passeio especial, um jantar ou uma atividade não prevista inicialmente.

Esse método de estabelecer um limite diário de gastos é simples e eficiente, pois permite que a família acompanhe o orçamento durante toda a viagem, faça ajustes quando necessário e evite surpresas financeiras ao retornar para casa. O objetivo não é deixar de aproveitar as férias, mas garantir que a diversão aconteça dentro das possibilidades financeiras, sem comprometer o orçamento dos meses seguintes.

Fonte: economista Nélio Bordalo/Corecon PA/AP.

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jovens ajundam no orçamento para férias

julho 2026
Economia
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