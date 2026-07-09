Em Belém, candidatos de concursos públicos focam nos estudos em julho

Julho é tempo de descanso para uns e de foco total para outros. Em Belém, os cursinhos mantêm as aulas durante as férias escolares, e concurseiros se dedicam aos estudos, rumo à conquista da sonhada vaga no serviço público.

"Eu acho que férias a gente pode ter em outros momentos, agora, é se preparar e isso precisa de tempo. A ideia, neste mês de julho de 2026, é estudar, sim”, disse Vanessa Silva Gomes, de 20 anos, na última terça-feira (7), minutos antes de assistir mais uma aula em um cursinho preparatório para concurso público, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

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Vanessa contou que há um ano vem se preparando formalmente para ser aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, ela está disposta a encarar qualquer exame público que apareça pela frente.

Frequentar o cursinho preparatório, disse ela, a ajuda a se concentrar no aprendizado. “Em casa a gente se distrai, aqui é presencial, para mim, é melhor. A gente chega, já senta, estuda, presta atenção e a aula é mais direta, e tem os materiais que são completos”.

Professor Gustavo Silva tem nove anos de atuação profissional em cursinhos e diz que a expecatativa é de vários editais nos próximos meses (Cristino Martins / O Liberal)

Com nove anos de atuação profissional em cursinhos, o professor Gustavo Silva ministrava a aula de direito constitucional no cursinho em que Vanessa estuda, no Marco. Ele acredita que os concurseiros vão ter um segundo semestre movimentado pela frente, este ano.

"Na área estadual, que é o nosso foco atual, nós estamos esperando o concurso da Polícia Civil do Pará. Ele foi anunciado, está na fase de escolha de banca. Temos também uma previsão de concurso da Guarda Municipal de Belém, e tem o edital aberto da Guarda Municipal de Benevides, inclusive, o pessoal está estudando para isso”.

O professor também apontou a realização do concurso da Seduc, já garantido pelo Governo Estadual, e no âmbito federal, o destaque é para o exame da Polícia Rodoviária Federal, também já prometido pelo Governo Federal.

Estreante no universo de concursos, Lucas Souza, 23 anos, disse que a Copa do Mundo afastou candidatos das aulas, mas ele não desistiu. "Um dia, fiquei sozinho com o professor, não tinha aluno nem no modo online", disse ele. (Cristino Martins / O Liberal)

Lucas Souza tem 23 anos e se prepara para a carreira administrativa da Semas (Secretaria de Meio Ambiente do Pará). “É a primeira vez, é o primeiro ano em que estou estudando para concurso e é o terceiro ciclo (novos conteúdos programáticos) que eu estou fazendo agora nesse momento”, disse ele, no cursinho do Marco.

Lucas admitiu que a Copa do Mundo bagunçou um pouco o calendário de estudos, mas ele não desistiu das aulas. "O pessoal desistiu, isso aconteceu agora no segundo ciclo que eu participei, nas últimas aulas, já não tinha quase ninguém na turma. Inclusive na última aula do último ciclo era só eu na turma, eu e o professor, nem no online não tinha”, contou Lucas sorrindo.

Sobre a importância da preparação e de como equilibrar o descanso e o lazer com os estudos nesse período, os professores do cursinho, como Gustavo Silva e o professor Wilson Amoras, afirmam que cada estudante deve descobrir o seu melhor método de estudo, no entanto, a aprovação exige uma rotina de preparação.

Gustavo ressalta: “Cada um tem o seu ritmo de estudo, a sua realidade. Por exemplo, alguém que tem o dia livre, pode estudar três, quatro horas e descansar o restante do dia. Já alguém que tem um trabalho mais intenso o dia todo, ou responsabilidade grande em casa, cuidando de filhos, deve descansar mais para poder estudar. Equilíbrio. A experiência mostra que a constância é que aprova”.

Professor Wilson Amoras: "Concurso público é consolidação de conhecimento". (Cristino Martins / O Liberal)

O professor Wilson Amoras, colega de trabalho de Gustavo, também reiterou a necessidade dos estudos diários. “Não tem muito segredo, é renúncia, é estudo diário, é nunca desistir. Tem dias que você acorda ruim, achando que nada presta, que você não vai conseguir, mas a mensagem que eu deixo é: nunca desista”, disse Amoras.