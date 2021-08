Motéis vivem retomada econômica em Belém

Após a diminuição de restrições da circulação de pessoas, estabelecidas em 2020 e 2021 em razão da pandemia de covid-19, os motéis do Pará registraram aumento no rendimento já no primeiro semestre deste ano, com recorde de clientes em alguns estabelecimentos no último Dia dos Namorados, que é considerado o “Natal” do setor, por ser a data mais lucrativa para o segmento. O incremento econômico para os negócios estimulou os empresários a investirem mais em equipamentos tecnológicos para oferecer experiências ainda mais satisfatórias aos frequentadores.

De acordo com o assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHBRS-PA), Fernando Soares, os bloqueios de emergência (lockdown) e as limitações de horário de funcionamento impuseram perdas significativas ao motéis do Pará, ainda que não o suficiente para causar falências. “Houve perda de receita em razão das restrições de circulação, já que você com o toque de recolher em um período, por exemplo, poderia ficar nas ruas somente até as 22h. Então, os clientes tiveram que passar o pernoite ou sair até as 22h, e, por regra, a maioria das pessoas chegam depois de 23h, meia noite, o que significa que houve, sim, uma queda de faturamento”, destaca.

Quando os locais puderam abrir novamente, o fechamento de outros setores fez com que o movimento aumentasse. “Como muitas opções de diversão estavam proibidas, você não tinha boate, restaurante, nem bares, as pessoas passaram a frequentar mais motéis, tanto casais quanto grupos”, aponta o assessor jurídico. Segundo ele, também chamou a atenção a realização de festas privadas, algumas, inclusive, extrapolaram regras estabelecidas pelo decreto estadual 800/2021, que instituiu medidas de distanciamento. “Mas não ocorreu nada que não pudesse ser revertido e que a ordem não pudesse ser restabelecida. O que ficou do momento foi a novidade do aumento das festas em motéis, principalmente entre os jovens, para suprir a carência de locais como boates e bares. Existem motéis que estão ampliando suas suítes, inclusive, justamente para atender a demanda desses clientes”, reitera.

Definição de motel

A definição legal de motel, determinada pelo decreto 2423/82 da Polícia Civil do Pará, promulgado em 31 de agosto de 1982, é de que são estabelecimentos nos mesmos moldes de hotéis, situados até 100 metros das rodovias. “No Brasil, tomaram outra conotação, passou a se tornar um local voltado a realização de encontros amorosos ou de encontros furtivos”, acrescenta Fernando Soares.

O empresário Rafael Nishimoto, proprietário de uma rede de motéis com mais de 30 anos de atuação, afirma que o Dia dos Namorados deste ano foi o mais bem sucedido dos últimos dez anos, causando filas na frente de um dos motéis. “Infelizmente, não conseguimos atender todas as pessoas que nos procuraram. Para nós, o retorno foi surpreendente. A nossa compreensão é que a grande procura vem do fato de que oferecemos a saída da rotina, do trivial, somos do ramo de entretenimento. As pessoas procuram motéis para viver momentos descontraídos, diferentes. A parir do momento que entendemos isso, passamos em investir em novas tecnologias de iluminação e som, além de mais banheiras. Quanto mais diferente é a tecnologia, melhor para o negócio”, diz o administrador.

Suspensão de contratos

Em abril de 2020, com o bloqueio de emergência (lockdown), no entanto, Rafael Nishimoto conta que foi preciso reorganizar as finanças dos negócios e pensar no sustento dos 60 funcionários da rede. “Optamos por suspender os contratos dos nossos 60 funcionários, utilizando as medidas provisórias que autorizaram isso (MP 936, de 2020, e MP 1045, de 2021). Fechamos a empresa e traçamos o plano de retomada. Foi depois disso que conseguimos, no Dia dos Namorados deste ano, superar os anos anteriores”, comemora.

De acordo com o empresário, o público dos motéis é variado, abarcando as mais diferentes faixas etárias, assim como são diversas as finalidades de quem procura o serviço. “Nosso público é bastante variado. Há muitos casais de pessoas maduras, e há também as pessoas sozinhas, também mais velhas, que ás vezes nos procuram por uma questão de trabalho, para aguardar entre compromissos. Os jovens estão mais ligados em festas mesmo, em vir em grupos. Nós limitamos a quantidade, que antes era de até 25 pessoas, para 6 pessoas, no máximo”, informa.