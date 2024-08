Morre o empresário Domenico Falesi, ex-presidente do Sistema Fecomércio / Sesc / Senac do Pará

Morreu nesta quinta-feira (22/08), aos 96 anos, o empresário Domenico Falesi, ex-presidente do Sistema Fecomércio / SESC / SENAC do Pará e do Sindilojas Belém. Em nota, as entidades lamentaram o falecimento do empresário e manifestaram condolências à família Falesi.

A causa da morte foi uma pneumonia que o levou a se internar várias vezes e se agravou, levando a uma infecção generalizada, segundo informações repassadas pela Federação do Comércio do Estado do Pará ao Grupo Liberal. Ele faleceu por volta das 4 horas, no hospital Beneficente Portuguesa, em Belém.

A Federação do Comércio do Estado do Pará ressalta que Domenico Falesi foi um grande líder empresarial e sindical do Estado do Pará. Ele presidiu a entidade no período de 1986 a 2001. "Contribuiu para a grande história e evolução do Sistema e para o crescimento do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Pará", diz nota assinada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

"Em nome de todo o sistema comércio, expressamos nossas condolências aos seus familiares e amigos. Que a memória de Domenico Falesi continue a inspirar a todos nós", acrescentou Sebastião.

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) manifestou condolências pelo falecimento do empresário e também destacou sua trajetória no Pará. "Sua dedicação, visão e liderança foram fontes de inspiração e contribuíram significativamente para o desenvolvimento e sucesso do comércio de nossa cidade. O legado de seu trabalho e seu compromisso com a excelência serão sempre lembrados com grande respeito e admiração", diz a entidade.

"Neste momento de dor, queremos expressar nossa solidariedade e oferecer nosso apoio a todos vocês. Que as memórias de sua vida e suas conquistas tragam algum conforto e paz para seus corações. Estamos com vocês em pensamento e oração", completou.

Velório

O velório está sendo realizado no Max Domini, na avenida José Bonifácio, nº 1550. O sepultamento será nesta sexta-feira (23/08), às 10h.