Morre empresário paraense Osmar Rodrigues nesta segunda

A família Rodrigues, do Grupo Líder, comunicou o falecimento do empresário paraense Osmar Corrêa Rodrigues. As primeiras informações dão conta de que ele sofreu uma parada cardíaca em uma clínica de hemodiálise na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 6h45.

"É com profunda tristeza e dor que comunicamos o falecimento de Osmar Corrêa Rodrigues, um irmão querido, amigo leal e presença insubstituível em nossas vidas. Seu sorriso, bondade e dedicação marcaram todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo", diz a nota publicada por João Rodrigues.

O irmão disse ainda, em sua rede social, que "a saudade será eterna, mas as lembranças e o amor que ele nos deixou permanecerão vivos em nossos corações. Agradecemos a todos pelo apoio e orações neste momento de dor. Descanse em paz, Osmar Corrêa Rodrigues. Você será eternamente lembrado e amado". Confira:

Osmar era pai de seis filhos: Orimar, Olga, Ocival, Osmar Jr., Andréa Rodrigues e Ocimar Rodrigues. Esta matéria está em atualização.