Modelos de veículos com desconto serão divulgados nesta quarta-feira (14)

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) vai apresentar, nesta quarta-feira (14), a lista de empresas que participarão do programa que vai conceder descontos nas vendas de veículos. As montadoras de carros tiveram até a última segunda-feira (12) para aderirem à política de créditos tributários.Elas informaram ao Ministério os modelos que terão os descontos.

No caso dos carros, os descontos podem variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil e serão concedidos com base em três critérios: social - com preços mais baixo -; ambiental, para carros que poluem menos; e a densidade industrial, para a geração de empregos e uso de peças nacionais.

Os ônibus e caminhões também encontram-se na lista de veículos que terão descontos entre R$ 36,6 mil a R$ 99,4 mil. Neste caso, a diminuição do valor final irá depender do tamanho do veículo e se será usado para a renovação da frota com mais de 20 anos. Confira abaixo os detalhes:

Vans e pequenos caminhões irão receber redução de R$ 36,6 mil;

Ônibus e grandes caminhões terão redução de R$ 99,4 mil.

Veja abaixo a tabela de carros populares:

Tabela de desconto para carros populares (Reprodução/ Agência Estado)