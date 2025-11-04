Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Missão brasileira encerra participação no Salon du Chocolat com novas conexões no exterior

Cacau paraense teve destaque em evento em Paris com a presença des principais nomes do setor, reforçando a importância da bioeconomia brasileira

Emilly Melo - Especial para O Liberal
fonte

Produtores e chocolateiros de várias regiões do Pará tiveram a oportunidade de potencializar a visibilidade de seus produtos (Foto: Emilly Melo / Divulgação)

O Salon du Chocolat 2025 deixou para a delegação brasileira um legado de aprendizados, conexões e oportunidades para os participantes paraenses em Paris. Encerrando as programações, no domingo (2), o evento reuniu os principais nomes do setor e colocou o cacau de origem e a bioeconomia brasileira em evidência, reforçando o protagonismo do país, em especial do Pará, que se consolida como uma das regiões mais promissoras do mundo na produção de cacau sustentável e de alta qualidade.

A participação paraense foi marcada por uma programação intensa, que combinou negócios, intercâmbio técnico e promoção institucional. A missão brasileira, organizada pela MVU Empreendimentos, responsável também pelo Chocolat Festival no Brasil e no exterior, com apoio da Sedap, Faepa, Sebrae, Ceplac e Fiepa.

image Estande do Pará registrou intenso movimento de visitantes atraídos pelos produtos de cacau e de chocolate do Pará (Foto: Emilly Melo / Divulgação)

Produtores e chocolateiros de várias regiões do Estado puderam vivenciar experiências únicas, como a visita à fábrica de chocolates de Alain Ducasse, ícone da alta gastronomia francesa. 

Guiados pelo chef de produção Marcelo Mabilia, os participantes acompanharam de perto o processo artesanal que transforma a amêndoa em um dos chocolates mais prestigiados de Paris.

“O nível de exigência aqui é altíssimo. A França tem leis muito rigorosas e valoriza a rastreabilidade dos produtos. Isso mostra o quanto a qualidade e a sustentabilidade são caminhos sem volta para quem quer competir nesse mercado”, explicou Mabilia.

image Em Paris, Pará mostra a força da cacauicultura paraense e da bioeconomia no Salon du Chocolat 2025 (Foto: Emilly Melo / Divulgação)

Além da imersão produtiva, o grupo também percorreu alguns dos endereços mais emblemáticos do chocolate parisiense, como Plaq Chocolat, Patrick Roger, Chapon, Épicerie de Paris e Dengo, esta última, uma marca brasileira que vem conquistando espaço e reconhecimento na capital francesa. As visitas permitiram compreender como as marcas se comunicam com o consumidor por meio da estética, do design e da narrativa, fatores determinantes no valor percebido do produto.

“Cada loja tem uma identidade muito clara e um propósito forte. É inspirador ver como o público valoriza a origem, a história e o impacto social por trás de cada barra”, comentou Márcia Nóbrega, produtora e empreendedora paraense do setor cacaueiro.

Com o encerramento do evento, o sentimento que prevalece entre os brasileiros é o de orgulho e motivação. A presença do país no Salon du Chocolat reafirma o papel do Brasil como potência em cacau de origem e como exemplo de como a bioeconomia pode gerar valor, desenvolvimento e reconhecimento internacional.

O Pará, em especial, desponta como vitrine de um modelo produtivo que alia tecnologia, conservação ambiental e inclusão social, elementos que dialogam diretamente com o que o mercado global mais busca como produtos sustentáveis, rastreáveis e com propósito.

O encerramento da missão marca não apenas o fim de uma agenda, mas o início de uma nova etapa para os produtores, que retornam ao Brasil com um repertório ampliado e a convicção de que o cacau brasileiro tem espaço garantido nas prateleiras mais exigentes do mundo.

“Estar aqui foi mais do que representar o nosso produto. Foi representar uma história de trabalho, de território e de transformação. Voltamos para casa com o sentimento de que o melhor ainda está por vir”, sintetizou o produtor de amêndoas de cacau do município de Rurópolis, no Pará, Carlinhos Simões.

Rodada de Negócios e participação do Brasil

A rodada internacional de negócios reuniu 10 compradores internacionais e representou mais de 100 marcas de produtos de origem Brasil, movimentando mais de 5 milhões de euros em potenciais negócios durante o período de realização do Salon du Chocolat.

O espaço do Brasil contou com mais de 50 marcas de chocolate e produtos de origem cacau e mais de 100 marcas de origem Brasil, além da presença de mais de 100 membros da delegação brasileira, entre representantes do poder público, de Estados e secretarias, empresas, deputados e instituições parceiras. O sucesso foi tamanho que mais de 80% dos produtos expostos foram esgotados ao longo do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

salão do chocolate em paris
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Chocolate paraense

Missão brasileira encerra participação no Salon du Chocolat com novas conexões no exterior

Cacau paraense teve destaque em evento em Paris com a presença des principais nomes do setor, reforçando a importância da bioeconomia brasileira

04.11.25 18h52

economia

Lula defende exploração de petróleo na Margem Equatorial: 'Não quero ser líder ambiental'

O presidente disse que seria "incoerente" e irresponsável afirmar que "não vamos mais usar petróleo"

04.11.25 15h58

economia

Lula diz que ligará para Trump se negociações sobre tarifas emperrarem

O governo dos EUA aumentou as tarifas sobre muitos produtos brasileiros em mais de 50%, mas Lula e Trump conversaram sobre a possibilidade de chegar a um acordo em outubro

04.11.25 15h00

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

mobilidade

Estudo do BNDES e Ministério das Cidades prevê R$ 1,4 bilhão para ampliar sistema de BRT em Belém

Estudo nacional define três novos projetos de transporte coletivo de média e alta capacidade na capital paraense

29.10.25 13h32

INVESTIMENTOS NO PARÁ

Pará é o terceiro estado que mais investiu no Brasil entre janeiro e agosto de 2025

Investimentos no Pará impulsionam áreas de transporte, saneamento, educação e saúde, destacando-se como um dos principais estados do Brasil neste ano.

29.10.25 18h33

carros

Pará amplia incentivos para veículos elétricos e motocicletas de baixa cilindrada

A nova legislação também estende benefícios a motocicletas e motonetas de até 200 cilindradas

29.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda