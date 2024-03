Ministro anuncia FGTS Digital com empréstimo consignado sem autorização do empregador

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou nesta terça-feira (27), que o FGTS Digital, nova forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), será implementado na próxima sexta-feira (1º), incluindo uma rubrica para que os trabalhadores possam fazer empréstimos consignados diretamente com os bancos, sem a necessidade de autorização do empregador, utilizando sua folha de pagamento como garantia.

De acordo com Marinho, o consignado poderia já estar disponível se as empresas tivessem estabelecido convênios com os bancos. Como isso não ocorreu, a ferramenta do E-Social e do FGTS Digital foi utilizada para criar essa nova rubrica, permitindo que os trabalhadores solicitem empréstimos sem precisar consultar o empregador.

VEJA MAIS

Ele explicou que o FGTS Digital administrará a relação entre bancos, trabalhadores e empregadores, de forma que quando a empresa receber, saberá exatamente quanto descontar do fundo de garantia e repassar à instituição financeira para o empréstimo consignado do trabalhador.