Ministério do Turismo inicia etapa de diagnóstico da rota "Amazônia Atlântica"

A partir da próxima semana, iniciam a etapa de diagnóstico das regiões selecionadas para o Projeto “Experiências do Brasil Rural”. As próximas ações do projeto foram apresentadas na última quarta-feira (02), pelos ministérios do Turismo e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Nessa fase, serão avaliados aspectos relacionados à experiência, hospitalidade, qualidade técnica e gestão e marketing dos roteiros. Das oito rotas selecionadas, uma fica no Pará – a chamada “Amazônia Atlântica”, situada entre as cidades de Bragança, Curuçá e Augusto Corrêa (Pará), que é marcada pela oferta de vivências rurais por meio da pesca artesanal, farinhas de mandioca e de frutas orgânicas encontradas no estado.

De acordo com o cronograma proposto, após a etapa de diagnóstico, os empresários, empreendedores e produtores rurais participarão de capacitações, mentorias, seminários, oficinas de experiências e ações de promoção e apoio à comercialização de seus roteiros. A expectativa é de que as experiências desenvolvidas a partir do Projeto possam ampliar e diversificar a oferta turística brasileira.

Pelo projeto, foram divididas rotas em quatro cadeias agroalimentares: do queijo, do vinho, da cerveja e dos frutos da Amazônia, localizados em 41 municípios espalhados em quatro regiões brasileiras.

“Sabemos que é uma atividade que representa uma alternativa de renda para o campo, ajuda a estabilizar a economia local e cria negócios e empregos diretos e indiretos nos municípios abrangidos pelas rotas. Temos que estruturar o potencializar ainda mais estas experiências, para aumentar a competitividade do mercado turístico brasileiro”, destacou.

PROJETOS

Além do Projeto “Experiências do Brasil Rural”, o Ministério do Turismo está trabalhando na preparação dos atrativos nacionais no processo de retomada das atividades em todo o país. No meses de março e abril, foram investidos R$ 98 milhões, com a entrega de 126 obras de infraestrutura turística apoiadas financeiramente pela Pasta. A Região Norte recebeu R$ 10,3 milhões do órgão, que proporcionaram a conclusão de 10 projetos. Destaque para a urbanização da Orla da Vila Arigó de Santarém (PA), que contou com R$ 1,9 milhão e passa a oferecer iluminação em led, área gramada e calçamento, entre outras estruturas. O município, cenário de praias de água doce e cachoeiras, é uma das portas de entrada para o distrito de Alter do Chão, conhecido como o ‘Caribe brasileiro’.

Inclusive, na última semana, uma comitiva do Ministério do Turismo realizou visitas e reuniões técnicas nos municípios paraenses de Santarém e Belterra. A Floresta Encantada, o futuro Museu de Ciências da Amazônia (MuCA) e a Floresta Nacional do Tapajós foram alguns dos atrativos visitados pela equipe.

Com o fim das visitas, os técnicos produzirão um relatório contendo o que foi captado durante as visitas, objetivando a potencialização do turismo no Baixo Tapajós. Segundo o órgão, atualmente, cerca de 1 milhão de turistas visitam o Pará por ano. Eles movimentam cerca de R$ 720 milhões no estado, gerando emprego e renda para a população.