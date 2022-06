Ministério da Economia inaugura em Belém central para atender servidores, aposentados e pensionistas

A partir desta quinta-feira (2), começa a funcionar em Belém a Central de Atendimento de Pessoal do Ministério da Economia (Cape). No local, serão oferecidos serviços como concessão de aposentadoria, licenças, emissão de certidões, comprovantes de rendimento e orientações aos sistemas do governo, a servidores públicos federais ativos, inativos, pensionistas e outros beneficiários. O público alvo gira em torno de 4 mil pessoas e a expectativa é atender uma média de 300 a 350 pessoas por mês.

Durante a solenidade de inauguração do espaço, nesta quinta-feira, às 10h, estarão presentes o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, e a Secretária de Gestão Corporativa, Danielle Calazans. Os secretários vão aproveitar a visita institucional para conhecer outras ações do âmbito do programa Unifica que estão concluídas ou em andamento.

A Central fica localizada no edifício-sede do Ministério da Economia em Belém, localizado na Avenida Boulevard Castilhos França, no bairro Campina.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, no Pará, a unidade estadual da Secretaria de Gestão Corporativa (Secretaria Executiva/ME) está localizada no edifício-sede da representação estadual do Bacen, rateando as despesas de manutenção do espaço. Está prevista para setembro (2022) a inauguração do Espaço Coworking do Ministério da Economia em Belém.