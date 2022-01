Milhares de pessoas pessoas fazem a prova do concurso da Semad, neste domingo

Milhares de pessoas fizeram, neste domingo (23), a prova para a Secretaria Municipal de Administração (Semad), que ofertou 478 vagas efetivas no serviço público municipal. A aplicação do certame iniciou às 7h e foi organizada pelo órgão municipal, junto com o Instituto AOCP, banca organizadora selecionada. 53.886 candidatos estavam inscritos e, até o momento, não foi informado o número de faltosos. Pela manhã, apenas candidatos para o cargo de assistente administrativo participaram, os inscritos para os demais cargos farão a prova do concurso público à tarde, com início às 14h30.

Wenderson Ferreira, de 42 anos, foi um dos candidatos à uma das vagas de assistente administrativo. Ele saiu por volta de 10h30 da prova e conta que achou o concurso tranquilo. “Eram 50 questões de marcar, caiu mais legislação pública do município, então achei bem tranquilo”, disse o profissional que já atua como assistente administrativo. Esse é o terceiro concurso que ele presta para garantir a estabilidade.

Já Naise Souza da Costa, de 29 anos, é professora concursada da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mas é lotada no município marajoara de Santa Cruz do Arari. Ela afirma que, pela vontade de voltar a morar na capital, vem estudando e tenta, pela segunda vez neste domingo, passar em um novo concurso.

“Fiz o concurso da Semec – Secretaria Municipal de Educação – em janeiro e esse é o segundo. Achei que estava bem simples a prova, objetiva de fato, com respostas claras. Por exemplo, quando falava sobre a função da administração pública, a resposta era bem objetiva. Vamos ver”, disse a jovem,

Foram 1.561 salas distribuídas em 81 locais em Belém e Ananindeua – de acordo com a Semad, devido à pandemia da covid-19, esse número de salas foi duplicado para assegurar o distanciamento social entre os candidatos. Também como medida de prevenção, foi disponibilizado álcool em gel e medição de temperatura dos candidatos no momento da entrada dos locais da prova, foi solicitado comprovante das duas doses de vacinação de todos os candidatos e o uso de máscara será obrigatório.

Quanto aos candidatos que positivaram para Covid-19, a Semad informa que todas as regras estão previstas no edital de do concurso, especialmente os subitens 10.6 e 19.5. Contudo, Larissa Mendes positivou para a doença na quinta-feira e perdeu a possibilidade de fazer a prova. Formada em relações públicas e hoje estudante de direito, ela diz que não localizou no edital nada que esclarecesse ao candidato o que fazer nesse caso.

“Venho me preparando para concursos e não é o meu primeiro. Estava me preparando há seis meses e estava procurando jurisprudência acerca do assunto”, declarou. A reportagem do Grupo Liberal solicitou informações sobre esses casos à prefeitura e aguarda um posicionamento.

Vagas

São ofertadas vagas para as escolaridades dos níveis fundamental, médio e superior. Das 478 vagas, 27 delas são destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD) e as demais para ampla concorrência. O concurso vai selecionar novos servidores para os cargos de auxiliar de administração, assistente de administração, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, estatístico, jornalista e médico veterinário.