Microempreendedor? Saiba como fazer cursos gratuitos no Pará

Durante todo o mês de outubro, a Academia Assaí, por meio do Instituto Assaí oferecerá uma série de cursos gratuitos, ao vivo, com conteúdo exclusivos para download, guia de notícias e podcast, sempre com a temática de 'como a comunicação pode alavancar os negócios'.

Entre os cursos disponíveis, destacam-se “Crie Imagens e Designs Profissionais Para Destacar Seu Negócio nas Mídias Sociais”, no dia 29 de outubro e "Estratégias de Vendas para o Fim de Ano", com foco nas estratégias de vendas para o fim de ano e datas comemorativas, identificando as principais necessidades e desejos dos clientes.

As aulas serão online e ao vivo, das 18h às 20h e realizadas em parceria com o Sebrae. As inscrições para os cursos são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site: Mês do Empreendedor.

Veja como participar dos cursos grátis online

Curso 1: Crie Imagens e designs Profissionais Para Destacar Seu Negócio nas Mídias Sociais

Horário: Dia 29 de outubro, das 18h às 20h

Inscrição: Até às 23h59 do dia 28/10 pelo link

Curso 2: "Estratégias de Vendas para o Fim de Ano"

Horário: Dia 05 de novembro, das 18h às 20h

Inscrição: Até às 23h59 do dia 04/11 pelo link.