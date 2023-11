Mesmo com alta de preço, etanol no Pará é o segundo mais barato do Norte

O preço médio do etanol hidratado no Pará subiu 1,56% em outubro, a maior alta mensal do Brasil no período. É o que mostra o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A contar o período de 22/10 a 28/10, o preço médio por litro do combustível para revenda no estado foi de R$ 4,56. Mesmo com a subida, o Pará permanece com a segunda menor média de preço entre estados da região Norte, ficando atrás apenas do Tocantins, onde a média por litro foi de R$ 4,29.

O levantamento da ANP encontrou postos no Pará vendendo o combustível a R$ 6,60 o litro, o que assustou alguns motoristas paraenses. Em meio à notícia, um antigo dilema voltou à pauta de condutores por todo o estado: mas afinal, qual dos comsbustíveis é mais vantajoso?

Com o preço da gasolina rondando os R$ 5,50 na capital paraense, alguns motoristas passaram a experimentar o etanol. No entanto, antes de optar por algum dos dois combustíveis, é necessário ter em mente uma conta relativamente simples, mas que ainda confunde muita gente. É preciso dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina. Tudo dependerá do resultado.

“Apesar de ser um assunto batido, muita gente ainda tem dúvidas sobre como fazer essa conta para saber o que vale mais a pena. Muita gente sabe que o valor é 70%, mas é 70% de quê? Na verdade, a conta que a pessoa deve fazer é dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina. O resultado precisa ficar abaixo de 0,70% para o álcool valer mais a pena. Se der 0,71% para cima, quer dizer que é mais negócio consumir gasolina. O álcool é consumido bem mais rápido no motor, então pra valer a pena de fato gasta dinheiro com álcool, mesmo que ele esteja mais barato, ele tem que dar essa proporção de 0,70% ou menos nessa divisão“, explica o economista Valfredo de Farias.

Em outros estados

Nos postos pesquisados em todo o país nos últimos sete dias, o preço médio do etanol teve uma redução de 1,11%, passando de R$ 3,61 por litro na semana anterior para R$ 3,57/litro. São Paulo, o principal estado produtor e consumidor, manteve o preço médio estável em R$ 3,45/litro, ficando atrás de Mato Grosso (R$ 3,28) e Goiás (R$ 3,39), que teve um decréscimo de 9,84%, levando o preço de R$ 3,76 para R$ 3,39 por litro.

Comparando os preços mensais, o preço médio do etanol no país diminuiu 1,92%, passando de R$ 3,64 para R$ 3,57 por litro. A maior alta mensal, de 1,56%, foi registrada no Pará, enquanto a maior queda no mês ocorreu em Goiás, com uma redução de 11,02%.

Sindicato destaca preços competitivos no Pará

O Sindicombustíveis PA alertou que a pesquisa feita com dados oficiais da ANP a partir do compilado feito pelo AE-Taxas pode confundir quem procura esclarecimentos sobre o tema. Apesar de ter apresentado a maior alta entre os estados brasileiros no mês de outubro, o estado permanece com um dos preços mais baixos da região Norte.

“A informação de que o Pará tem o etanol mais caro do país está equivocada. O preço médio do etanol no Pará segundo a pesquisa mais recente da ANP é de R$ 4,56, existindo vários outros Estados com preço médio mais alto. É importante lembrar que a pesquisa da ANP é feita por amostragem e o preço de R$ 6,60 corresponde a um único posto, que pode estar localizado em municípios distantes, cujo frete encarece o produto”, diz o sindicato.

Para a instituição, a pesquisa apresenta falhas, pois percorre uma quantidade infíma de postos pelo estado. “Além disso, a própria pesquisa é falha, pois pesquisou apenas 50 postos de um total de mais de 2.000 postos cadastrados na ANP no Estado, não refletindo a realidade territorial. Esclarecemos que o dado a ser analisado sempre deve ser o preço médio, jamais o preço mais alto, que não aponta a realidade local e é impossível saber o que motivou este fato. Sugerimos enfaticamente a análise da íntegra da tabela disponível no site da ANP antes da divulgação das informações. Inclusive, a correta análise aponta que o Pará é o segundo mais barato no Norte do País, ficando apenas atrás de Tocantins”, diz.