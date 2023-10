Levantamento nacional registra no Pará o maior preço cobrado no etanol

Na semana de 22 a 28 de outubro, os preços médios do etanol hidratado apresentaram variações em diversos estados do Brasil, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados em todo o país, o preço médio do etanol teve uma redução de 1,11%, passando de R$ 3,61 por litro na semana anterior para R$ 3,57/litro.

São Paulo, o principal estado produtor e consumidor, manteve o preço médio estável em R$ 3,45/litro.

VEJA MAIS

O estado de Goiás registrou a maior queda na semana, com um decréscimo de 9,84%, levando o preço de R$ 3,76 para R$ 3,39 por litro.

Por outro lado, Mato Grosso teve a maior alta percentual, com um aumento de 4,13%. O litro do etanol subiu de R$ 3,15 para R$ 3,28.

Os preços variaram amplamente nos estados, com o preço mínimo registrado em São Paulo, onde o litro de etanol foi encontrado por R$ 2,84, enquanto o maior preço foi observado no Pará, atingindo R$ 6,60 por litro.

No âmbito estadual, o preço médio mais baixo, de R$ 3,28, foi observado em Mato Grosso, enquanto o preço médio mais alto ocorreu em Rondônia, com R$ 4,98 por litro.

Comparando os preços mensais, o preço médio do etanol no país diminuiu 1,92%, passando de R$ 3,64 para R$ 3,57 por litro. A maior alta mensal, de 1,56%, foi registrada no Pará, enquanto a maior queda no mês ocorreu em Goiás, com uma redução de 11,02%.