Mês das noivas aumenta até 100% a procura por vestidos de noiva em Belém, diz empresária

O mês das noivas chegou com força total em Belém. Em maio de 2025, o mercado de aluguel de vestido de noiva na capital paraense registrou um aumento expressivo na procura, impulsionando ações promocionais e pacotes especiais voltados para noivas da região.

Empresária do setor de casamento celebram o aquecimento nas vendas, que chegaram a dobrar em comparação com maio de 2024. Embora o mês de maio não seja, historicamente, o mais lucrativo do ano, ele já é considerado um dos mais movimentados dos últimos tempos para o segmento de vestidos de noiva em Belém.

VEJA MAIS:



Alta na demanda por aluguel de vestido de noiva

A empresária Carla Dias, dona de um ateliê especializado na capital paraense, afirma que maio de 2025 tem sido o mais movimentado dos últimos anos. De acordo com ela, a procura pelos trajes dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de cerca de 40 para uma média entre 60 e 80 contratos fechados.“Esse ano maio veio com tudo, mas, normalmente, a procura maior é no segundo semestre”, destaca Carla.

Para aproveitar o bom momento, ela lançou uma campanha promocional exclusiva, com ações especiais, sorteios e brindes. A estratégia tem atraído ainda mais clientes.

Carla Dias é dona de uma loja de confecção e aluguel de vestidos de noiva da capital paraense (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Experiência personalizada é tendência entre noivas

Com valores entre R$ 1.500 e R$ 5.000, o aluguel dos vestidos na loja de Carla inclui véu, acessórios e porta-aliança. Mas o diferencial, segundo a empresária, vai além do produto: “Hoje, a noiva não quer só um vestido. Ela quer viver uma experiência dos sonhos, com emoção e exclusividade”.

Entre as novidades, está o chamado “primeiro aluguel”, em que o vestido é feito sob medida e alugado pela primeira vez. Essa opção tem ganhado força por oferecer exclusividade e caimento perfeito. Carla também destaca que a produção regional e a existência de fábrica própria tornam a experiência ainda mais personalizada.

Agenda cheia até 2026: quando começar a procurar o vestido?

Segundo Carla, a agenda do ateliê já está cheia para os próximos meses e até para o ano de 2026. Ela recomenda que as noivas iniciem a busca entre 9 e 11 meses antes do casamento para garantir o modelo ideal.

Atendimento personalizado faz a diferença

A médica Vanessa Braz, que se casa ainda em maio de 2025, conta que se encantou com o atendimento recebido:“Cheguei na loja com uma ideia na cabeça e elas conseguiram captar exatamente o que eu queria. O vestido ficou lindo e me senti muito segura. Eu queria isso: um atendimento personalizado e acolhedor”.

Mesmo com o mercado aquecido, Vanessa acredita que é possível realizar uma cerimônia dentro do orçamento:

“Se você souber negociar, dá para fazer uma festa linda e agradável”, avalia.

Tradição e planejamento

Gerente comercial de uma loja de noivas, Ruth Vieira também percebe um bom movimento neste mês de maio, mas chama atenção para o planejamento do evento, que geralmente começa muito antes. “O mês de maio é conhecido como mês das noivas por influência da primavera europeia, e isso chegou até nós como um costume cultural. Muitas noivas já se programam com antecedência, então janeiro e fevereiro também costumam ter uma procura significativa, especialmente quando há promoções do setor”, garante.

Vieira avalia que, apesar do movimento satisfatório este ano, o comportamento das noivas mudou um pouco em 2025. “Tínhamos a expectativa de um pico já no início do ano, mas percebemos que muitas começaram a buscar os vestidos mais tarde”, pontua. Os valores na loja dela variam entre R$ 1.000 e R$ 4.000. Assim como outras empresas do ramo, a loja da gestora aposta na personalização para conquistar o público.