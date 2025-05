Última exigência do Ibama para a Margem Equatorial foi atendida em março, diz Magda Chambriard

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a última exigência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a exploração de petróleo na Margem Equatorial foi atendida em março e que a estatal enviou nesta semana uma nova carta para o órgão com um pedido de autorização para a licença pré-operacional.

"A última exigência do Ibama foi mais um centro de despetrolização da fauna. Entregamos a última exigência do Ibama em março deste ano", afirmou Chambriard, em entrevista exibida pela GloboNews na noite da quarta-feira, 14.

Segundo a presidente da Petrobras, caso aprovada, a perfuração da Margem Equatorial ocorrerá em águas profundas, a 540 quilômetros de distância da Foz do Amazonas. "Só para você ter uma ideia do que é isso, é o dobro da distância do pré-sal para a praia de Copacabana e de Ipanema", disse Chambriard, que afirmou ainda que a Petrobras elaborou o maior plano individual de emergência do mundo para a eventual contenção de danos em águas profundas.