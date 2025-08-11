Mercado de tecnologia para eventos cresce no Pará com demanda por alta definição e inovação visual

O mercado de tecnologia para eventos no Pará vive um momento de expansão, impulsionado pela demanda por soluções audiovisuais de alta definição, capazes de agregar impacto visual e profissionalismo a grandes produções e encontros corporativos. Equipamentos como telões de LED, iluminação automatizada e sistemas de som de alta performance têm se tornado presença obrigatória em congressos, lançamentos de produtos, palestras e apresentações culturais, atendendo a um público cada vez mais exigente.

No estado, um exemplo dessa transformação é o empresário e produtor de eventos André Neto, fundador da Alô Show. Sua trajetória começou cedo: aos 13 anos, trabalhava como DJ na casa de shows do pai, Chiquinho do Xodó, onde também cuidava da operação de som, iluminação e telões. A experiência o levou a atuar em estúdios profissionais, colaborando com nomes consagrados da música paraense, como Pinduca, Nelsinho Rodrigues, Kim Marques, Banda Xeiro Verde e Banda Caferana.

O fechamento da empresa do pai, em 2002, segundo ele, foi um divisor de águas. Neto transferiu o estúdio para outro espaço — onde permanece até hoje — e passou a alugar equipamentos para festas.

O empresário trabalhou como técnico de som na banda da irmã, Hellen Patrícia, e depois foi convidado para atuar em casas de show e outras bandas da capital.

Tecnologia a serviço do mercado

Em 2012, André Neto decidiu empreender e fundou a Alô Show, inicialmente especializada em som e iluminação. Com o tempo, a empresa ampliou o portfólio, incorporando novas tecnologias e serviços.

A virada mais significativa ocorreu em 2021, no período pós-pandemia, quando Neto investiu no primeiro painel de LED P3.3 de alta resolução do Pará.

Hoje, cerca de 90% dos clientes da Alô Show são do segmento corporativo — congressos, workshops, lançamentos de produtos e palestras. O telão de LED tornou-se o carro-chefe da empresa, garantindo alta resolução para apresentações, vídeos e transmissões ao vivo, sem perda de qualidade.

O mais recente investimento amplia ainda mais o alcance da marca: painéis de LED outdoor para publicidade em vias públicas, já instalados em Belém. A aposta é acompanhar o crescimento da mídia exterior na capital e em outras cidades do estado.

Hoje, a empresa atende eventos de pequeno e grande porte para empresas nacionais, fábricas e shows, como o do DJ Bhaskar, irmão de Alok. O forte, no entanto, são os eventos corporativos, como workshops, palestras, congressos e lançamentos de produtos.

Para Neto, a evolução da Alô Show é resultado de anos de aprendizado, desde os tempos em que desmontava e montava equipamentos no Xodó até o domínio das tecnologias mais modernas. A combinação de experiência prática, visão de mercado e investimentos estratégicos consolidou a empresa como referência no estado e mantém abertas as possibilidades de novas inovações.









