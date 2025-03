Mercado de colchões em Belém movimenta setor com opções para diferentes orçamentos

Um bom colchão pode ter um grande impacto, positivo ou negativo na vida de uma pessoa. Já que é que a pessoa terá suas horas de descanso após a intensa correria do dia a dia, o que pode afetar diretamente a qualidade do sono, a saúde física e mental, e o bem-estar geral. Por isso, a escolha do colchão ideal é fundamental para garantir noites de sono reparadoras e uma vida mais saudável.

A procura por colchões em Belém tem sido bastante intensa, segundo o vendedor Matheus Gomes, da Loja Ortosonho Colchões. Ele atribui o aumento da demanda ao crescimento do turismo na região, com muitas pessoas buscando renovar suas camas para acomodar familiares e hóspedes. “Acredito que muito em virtude do turismo que tem aumentado bastante, então as pessoas estão se organizando para fazer a troca das suas camas antigas, adquirir novas por seus familiares e também para hospedagem em casa”, afirma Matheus.

Os colchões de molas ensacadas estão entre os mais procurados devido ao conforto anatômico e à adaptação individual ao corpo. Para escolher um colchão, Gomes recomenda considerar três fatores principais: conforto, tamanho e preço. “É importante verificar se o colchão é macio, médio ou firme, além de garantir que o tamanho seja adequado ao espaço disponível”, explica.

(Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

No que diz respeito ao aspecto financeiro, Matheus Gomes destaca a variedade de preços no mercado, com opções para todos os orçamentos. “A partir de R$ 200, você já consegue adquirir um colchão novo. Agora, eles vão variar muito. Depende da tecnologia, do tamanho, da estrutura do colchão. Existem colchões que possuem um tecido nobre, uma estrutura mais tecnológica que podem chegar até de R$ 10 a R$ 15 mil”, revela o vendedor.

Um colchão pode durar em média entre sete dez anos. O tempo de duração de alguns pode variar para mais ou para menos. O vendedor mostra alguns sinais para saber quando é o momento de trocar de colchão. “Se você começa a sentir que o seu colchão começou a ceder, que a estrutura dele está se deslocando, se você acorda indisposto, com dores na costa, isso já é um fator gritante de que está na hora de trocar o seu colchão, principalmente se você tem crise alérgica durante a noite”, explica.

Matheus Gomes afirma também que um bom colchão não é somente uma aquisição, mas sim um investimento, o que demanda tempo e pesquisas antes da compra. “ Então é muito importante você sempre tirar todas suas dúvidas com o seu consultor, com o seu vendedor, para poder fazer uma escolha sábia”, finaliza.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)