Mega da Virada sorteia hoje prêmio estimado em R$ 350 milhões; veja como jogar

O maior prêmio da loteria brasileira de todos os tempos vai sair hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Com isso, milhares de brasileiros já amanheceram sonhando sobre o que fariam com tanto dinheiro.

E para você, que ainda não fez a sua "fézinha", veja como apostar e, quem sabe, iniciar o ano com o pé direito e garantir uma completa mudança de vida.

COMO FAÇO PARA JOGAR NA MEGA-SENA DA VIRADA?

Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da "Surpresinha".

QUANTO CUSTA JOGAR NA MEGA-SENA DA VIRADA?

O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 4,50; a probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões. Já a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22.522,50; neste caso, a probabilidade é de 1 chance em 10.003 tentativas, segundo a Caixa.

Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões comercializados apenas nas lotéricas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10.

VEJA MAIS

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. Veja quais são as dezenas mais sorteadas do concurso especial.

Saiba como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Mega-Sena ?