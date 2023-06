Mega Auto Feirão expõe 240 carros e 30 motos com descontos e facilidades em Belém

A partir desta quinta-feira (22), os moradores de Belém e região terão acesso a grandes descontos no mercado automotivo. O Mega Auto Feirão de Verão será realizado até o próximo domingo (25), sempre das 9h às 20h, no estacionamento da Havan, localizada na rodovia Augusto Montenegro, na capital. Durante o evento, que contará com 20 lojas de carros e duas lojas de motos, serão oferecidas taxas melhores de financiamento para carros seminovos e motos zero quilômetro.

VEJA MAIS:

Segundo a organização do Feirão, este é um bom momento para trocar o veículo usado com uma boa avaliação e garantir um novo automóvel. Entre as vantagens do Mega Auto Feirão está a possibilidade de financiamento em até 60 meses para a compra de carros, com a primeira parcela programada para setembro. Para as motos zero quilômetro, a opção de parcelamento se estende por 48 meses, com pagamento da primeira parcela previsto para agosto.

Outro diferencial do Mega Auto Feirão é a avaliação dos veículos usados. Os participantes terão a oportunidade de ter uma boa avaliação do carro seminovo, facilitando a negociação na compra de um novo veículo. Haverá ainda a simulação e análise de crédito na hora. E, além disso, o evento vai oferecer a opção de parcelamento da entrada no cartão de crédito, para facilitar a compra. Estarão em exposição 240 carros e 30 motos.

Mercado

Na opinião do organizador e coordenador do Feirão, Mauro Cleber, o mercado automotivo vive hoje um “novo momento”, com preços mais baixos que um mês atrás. “Até os seminovos estão com desconto, até maior do que o governo está dando para os novos. É um momento favorável para o setor automotivo, principalmente o de seminovos”, avalia. A organização espera que as vendas sejam 30% maiores que as do Feirão feito no Hangar, em maio, quando foram vendidos 173 carros e 34 motos.

Mauro cita que, neste ano, o setor automotivo tem uma previsão de venda de mais de 15 milhões de unidades de seminovos no Brasil, o que representa, em reais, R$ 532 bilhões, crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Com a queda de preços dos carros novos e seminovos, o organizador diz que a previsão deve aumentar mais 5% em todos os números estimados em janeiro deste ano.

“A grande vantagem do Mega Auto Feirão são os preços menores, os descontos vão ser maiores nos quatro dias, além da troca com troco, ou seja, se você levar o seu carro, você pode trocar por outro, sendo que vai ter a melhor avaliação do carro usado no evento. O setor de seminovos está crescendo, ao contrário do que se imaginava por tudo que estava acontecendo. A cada carro novo que é colocado no mercado, são feitas cinco vendas seminovos”, destaca o coordenador.

Serviço:

Mega Auto Feirão de Verão

Data: 22 a 25 de Junho

Local: Havan da Augusto Montenegro

Horário: 9h às 20h

20 lojas de carros + 2 lojas de motos

240 carros + 30 motos

Condições e vantagens desta edição:

Taxas melhores de descontos

Boas avaliações de carros usados

Financiamento de até 60 meses para carro, com a primeira parcela em setembro

Financiamento de até 48 meses para moto, com a primeira parcela em agosto

Simulação e análise de crédito na hora

Parcelamento da entrada no cartão de crédito