Material escolar em Belém: Reajustes superam inflação e podem chegar a mais 30% em alguns casos

Nos último ano, os reajustes no preço do material escolar apresentou aumento acima da inflação estimada no mesmo período - em torno de 5% -, e em alguns casos o aumento nos preços chegam a mais de 30%. Isso foi o que revelou a pesquisa de preços dos itens escolares, realizada pelo Dieese/PA em lojas de departamentos, papelarias, livrarias e mercado popular de Belém, no período de 27 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025. Por isso, o Grupo Liberal visitou uma papelaria na manhã desta segunda (6/12) no bairro da Pedreira para conversar com pais e estudantes sobre a compra dos produtos escolares.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, entre os itens pesquisados, os cadernos estão bem mais caros este ano que no mesmo período do ano passado. Contudo, os reajustes foram diferentes. Em muitos casos, os percentuais de alta variam entre 10% a mais de 20%. Isso depende do personagem, quantidade de folhas, fabricante e local de compra do caderno.

Cadernos infantis chegam a mais de R$60

De acordo com a pesquisa, os cadernos podem ser encontrados de todos os formatos e para todos os gostos. Os de capa flexível, por exemplo, dependendo do número de matérias, podem variar entre R$ 13,20 a R$ 33,50 (tipo brochura de 96 páginas) ou de R$ 19,99 a R$ 63,50 os cadernos aramados (com capa flexível de 10 matérias com 200 folhas).

Já os cadernos de capa dura podem ser encontrados com preços que variam de R$ 19,99 até R$ 70,90 (dependendo da quantidade de materiais, do designer, personagens e do local de compra). Os cadernos com temas infantis (Barbie, Hot Wheels, Batman, Hello Kitty) também podem ser encontrados com preços que chegam a mais de R$ 60,00 (dependendo da quantidade de matérias).

Mochilas chegam a mais de R$500; lancheiras, a mais de R$130

Ainda segundo a pesquisa do Dieese/PA, as mochilas estão mais caras este ano. O preço é bastante diversificado dependendo do fabricante, do tipo de material, com e sem rodinhas, designer/personagem estampado e local de compra.

Elas podem custar entre R$ 45,90 a mais de R$ 500,00. Da mesma forma, as lancheiras também ficaram mais caras este ano e podem ser encontradas com preços que variam de R$ 44,90 a mais de R$ 130,00.

Mesmo com aumento, pais e estudantes buscam itens para volta às aulas

Janilyee Karoline, confeitaria de 32 anos, afirma que todo ano compra material escolar para o filho em novembro a fim de ter acesso a um preço mais razoável.

Janilyee Karoline, confeitaria de 32 anos. (Imagem | Ivan Duarte)

“Compro o básico: caneta, lápis, borracha. Deixo pra comprar depois só o que eles pedem na parte de papelaria porque a gente nunca sabe a quantidade e em janeiro sempre tem aumento”, explica.

Mãe de um menino de 11 anos que vai estudar o 6º ano do Ensino Fundamental, ela admite que ainda não vê tanto aumento no preço dos materiais escolares. “Tá um preço básico das coisas”, disse.

Tayse Valente, psicóloga de 40 anos, estava comprando todos os materiais escolares do filho na manhã desta segunda na papelaria visitada pelo Grupo Liberal.

Tayse Valente, psicóloga de 40 anos. (Imagem | Ivan Duarte)

Acompanhada pelo filho de 7 anos que vai estudar o 3º ano do Ensino Fundamental, Tayse avalia que o preço dos produtos em janeiro está “um pouco salgado”.

“No colégio dele, só cobram alguns itens porque ele já tem o material desde o início quando faz a matrícula. Só venho comprar caderno, lápis”, explicou.

Ana Sophya, estudante de 15 anos, também deixou para comprar nesta segunda caderno de 20 matérias, canetas, lápis e borrachas. A jovem, que vai estudar o 2º ano do Ensino Médio neste ano, avalia que os materiais estão caros.

Ana Sophya, estudante de 15 anos. (Imagem | Ivan Duarte)

“Principalmente os cadernais mais finos, com poucas matérias, estão R$30 pra cima. Eu encontrei um de R$60”, revelou a estudante, que disse que em 2024 comprava o mesmo caderno por R$15.

Preço dos materiais escolares em Belém em janeiro de 2025

Quadro comparativo dos preços médios dos produtos que fazem parte da cesta de material escolar, comercializados em lojas, magazines e papelarias da grande Belém, segundo a pesquisa do Dieese/PA.

Materiais Preços médios Variação em 12 meses % Janeiro 2025 Janeiro 2024 Lápis de Cor Grande (c/12) Faber Castell Kit (Apontador, Borracha e Lapis ), 24,40 18,50 31,89% Resma de Papel Chamequinho (100folhas) 9,66 7,60 27,11% Gizão de Cera TRIANGULAR - ACRILEX - 12 unid. 9,99 8,22 21,53% Apontador c/Deposito ( Faber Castell ) unid. 6,99 5,83 19,90% Lápis de Cor Grande (c/12) Faber Castell 16,96 14,32 18,44% Régua Escolar (30cm) 5,70 5,15 10,68% Resma de Papel REPORTER (500 folhas) - A 4 30,29 27,45 10,35% Giz de Cera pequeno - cx c/12 unid. Acrilex 5,99 5,49 9,11% Borracha TK Branca unid. ( Faber Castell) 5,90 5,49 7,47% Gizão de Cera - JUMBO - Cx. c/12 unid. Faber Castell 11,96 11,49 4,09% Corretivo Liquido BIC 6,44 6,22 3,54% Cartolina Branca (fls - unid.) 1,59 1,55 2,58% Tinta Guache ( Acrilex) c/06 unid. 7,75 7,56 2,51%