Marmobraz inaugura espaço COP30 em Belém com foco em sustentabilidade e protagonismo amazônico

Em meio à contagem regressiva para a 30ª Conferência da ONU sobre o Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025 em Belém, o setor empresarial da capital paraense deu um passo simbólico e concreto na agenda climática. As empresas Marmobraz, em parceria com a Tidelli, inauguraram, nesta terça-feira (8), o espaço “COP 30 – Abraçando o Meio Ambiente”, localizado na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação. Voltado à promoção da sustentabilidade, da inovação e do protagonismo amazônico, o espaço foi apresentado durante um evento que reuniu dezenas de convidados e imprensa local, com exibição de vídeo temático, brindes sustentáveis e jantar com sabores da culinária paraense.

O espaço, com 100 metros quadrados e aberto ao público, está instalado no showroom da Marmobraz e será voltado à realização de eventos com foco em meio ambiente, bioeconomia e arquitetura sustentável. A proposta é reunir sociedade civil, engenheiros, arquitetos, empresários e imprensa para debater soluções climáticas com o olhar voltado à região amazônica e as especificidades da região.

O ambiente abriga a linha Amazônia, lançada especialmente pela Tidelli para este período pré-COP, com móveis feitos à mão por artesãos e produzidos com materiais reaproveitados, como madeira, alumínio, corda náutica, vidro e tecidos de alta durabilidade. A marca investe fortemente em economia circular, transformando sobras de produção em acessórios e combustível, além de priorizar fornecedores de energia limpa e tecnologias que reduzem em até um terço o consumo energético.

“Vamos convidar pessoas para falarem de COP, sustentabilidade e meio ambiente, principalmente do nosso segmento, como arquitetos e engenheiros, para buscar uma conscientização maior de toda a classe que envolve a atuação da Marmobraz. Esse é um espaço que nasce com o compromisso de gerar reflexão e engajamento em torno de um novo modelo de desenvolvimento para a região”, afirma Isan Anijar, um dos diretores da Marmobraz.

Isan Anijar, Iran Anijar e Meg Anijar (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Mais do que uma ação pontual, o espaço representa o compromisso da Marmobraz com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A empresa instalou uma comissão interna para trabalhar a mudança cultural necessária tanto no showroom quanto no parque industrial, localizado em Ananindeua. Segundo o diretor Isan Anijar, até dois anos atrás ele não conhecia os 17 ODS, mas hoje reconhece a importância de aprender e entender como colaborar com o meio ambiente e tornar a empresa cada vez mais sustentável.

Com a inauguração do espaço, Marmobraz e Tidelli reforçam a importância da união entre o setor privado e a agenda ambiental, especialmente em um momento de visibilidade internacional para Belém. “Nosso objetivo é buscar conscientização e transformação. Que a COP não seja só um evento, mas um marco de mudança para Belém e para todo o setor produtivo da região”, conclui Isan Anijar.

Da jazida ao showroom: uma história de atenção ao meio ambiente

A Marmobraz, que completou 53 anos de atuação, tem uma história marcada por atenção às questões ambientais. Segundo Iran Anijar, irmão e sócio de Isan, essa preocupação surgiu ainda na época da jazida de mineração no sul do Pará e se manteve com a expansão da empresa para o setor de móveis e revestimentos, na década de 1990.

“O controle ambiental sempre foi uma prioridade. Desde o reaproveitamento da água no nosso parque industrial em Ananindeua até a escolha criteriosa de fornecedores certificados. A Tidelli é um exemplo de parceira que compartilha os mesmos valores e está sempre atualizando seus processos com foco na sustentabilidade”, explica Iran.

Pensando em ampliar seu impacto social, a Marmobraz estuda a criação de uma ONG voltada à comunidade do entorno de seu parque industrial. “Estamos fazendo um trabalho no distrito industrial, pensando em aproveitar talentos locais e também familiares de nossos colaboradores. Queremos oferecer oportunidades reais de capacitação e desenvolvimento para essas pessoas”, destaca Iran.

Instituto Tidelli: uma iniciativa de responsabilidade social

Parceira estratégica da Marmobraz, a Tidelli também atua por meio do Instituto Tidelli, uma iniciativa de responsabilidade social criada na Bahia. O instituto promove oficinas em costura, marcenaria, arte em mármore e reciclagem de vidro, capacitando pessoas em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho e até para o empreendedorismo. Os produtos desenvolvidos pelos alunos são adquiridos e promovidos pela própria marca, gerando renda e visibilidade aos participantes. A instituição também atua com foco em inclusão digital, em parceria com o programa POETA – iniciativa da Organização dos Estados Americanos (OEA), com apoio da Microsoft – e conta com um comitê de voluntariado interno que estimula a solidariedade entre os colaboradores da fábrica.