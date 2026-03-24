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Economia

Marinha lança plataforma digital e centraliza acesso a concursos públicos

Novo site “Vem Pra Marinha” reúne editais, provas e informações sobre seleções, com navegação mais simples e foco em ampliar alcance entre candidatos em todo o país

O Liberal
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Nova plataforma da marinha reúne informações sobre concursos e demais oportunidades (Igor Mota / O Liberal)

A Marinha do Brasil lançou uma nova plataforma digital voltada exclusivamente à divulgação de concursos públicos, em uma tentativa de modernizar o acesso às informações e ampliar o alcance das seleções para ingresso na carreira naval. Batizado de “Vem Pra Marinha”, o site reúne, em um único ambiente, editais, conteúdos de apoio e orientações para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

A iniciativa responde a uma demanda recorrente de concurseiros e interessados na carreira militar, que até então precisavam navegar por diferentes páginas institucionais para encontrar dados sobre processos seletivos. Com a reformulação, a força aposta em uma navegação mais intuitiva e segmentada, permitindo que o usuário filtre oportunidades conforme o grau de formação exigido, do ensino fundamental ao superior, além de acessar provas anteriores e acompanhar o andamento das seleções.

De acordo com a instituição, a centralização das informações busca não apenas facilitar o acesso, mas também tornar o processo mais transparente e eficiente. A proposta é reduzir ruídos na comunicação com o público externo e ampliar a visibilidade dos concursos, especialmente em regiões onde o ingresso nas Forças Armadas ainda enfrenta barreiras informacionais. A plataforma também reforça o caráter institucional da Marinha ao apresentar, de forma integrada, as diferentes portas de entrada na carreira.

A Marinha prevê a abertura de diversos concursos e processos seletivos, contemplando áreas técnicas, administrativas e operacionais. As oportunidades incluem formação remunerada, assistência médica, alimentação e possibilidade de progressão na carreira, fatores que historicamente atraem candidatos em busca de estabilidade no serviço público.

Além de ampliar o acesso, a estratégia digital acompanha um movimento mais amplo de transformação na comunicação institucional das Forças Armadas, que vêm investindo em canais diretos com o público jovem. Ao concentrar informações e simplificar a jornada do candidato, a Marinha tenta se posicionar de forma mais competitiva em um cenário de alta concorrência nos concursos públicos, especialmente entre carreiras que oferecem benefícios e estabilidade.

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