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Economia

Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85% e sobe a 1,77% para 2027

O avanço esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB

Estadão Conteúdo
fonte

Moeda e cédulas brasileiras. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,85%. Um mês antes, era de 1,86%. Considerando apenas as 32 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,90% para 1,88%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 18.

O avanço esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

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A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 oscilou de 1,76% para 1,77%. Levando em conta apenas as 31 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,73% para 1,80%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,0%, pela 114ª e 61ª semana seguida, respectivamente.

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