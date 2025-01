Consultas e exames podem receber até 50% de desconto em clínicas populares em Belém

A assistência em saúde na capital paraense conta agora com os planos co-participativos, também conhecidos como cartão de descontos, comuns em clínicas populares, onde os usuários pagam um valor fixo e recebem descontos nas consultas e exames realizados. O serviço é focado no público de baixa renda e funciona como uma alternativa aos planos tradicionais. Dados dos Conselhos Regionais de Medicina indicam que, nas regiões Norte e Nordeste, esse modelo de clínica cresceu 40% entre 2022 e 2023. O proprietário de uma clínica popular de Belém, que atende nessa modalidade, Arthur Costa, explica que os descontos chegam até a 50% sobre o valor dos serviços, sendo uma opção com forte adesão na cidade.

A alternativa atende, em especial, a demanda reprimida no Sistema Único de Saúde (SUS), o que, segundo ele, contribui para o crescimento expressivo da busca por essa modalidade de clínicas. Diferente dos planos de saúde convencionais, o formato co-participativo vai além de apenas serviços de saúde. Costa explica que, no caso do seu estabelecimento, o modelo do cartão de descontos é contratado por uma taxa fixa de em média R$ 35 que cobre atendimentos para seis pessoas de uma mesma família, todos com acesso aos descontos.

“Em uma consulta que o cliente pagaria R$ 120 no particular, para quem é cliente do cartão, a pessoa paga somente R$ 49, então é uma diferença muito grande. A vantagem disso é que a gente consegue fidelizar o cliente, com um valor entrando mensalmente, por exemplo, de R$ 35, que é um valor acessível para seis pessoas incluídas. As pessoas acessam descontos nas consultas e nos exames, eu consigo fidelizar essa pessoa aqui na minha clínica e oferecer vários parceiros que dão desconto também para esses clientes”, afirma Costa.

Esse serviço de descontos, embora não seja característico de todas as clínicas populares, facilita acesso a benefícios em outras áreas. “Nesse plano, as pessoas vão ter direito a descontos não só na clínica, embora seja o carro chefe, mas também em educação, lazer, lojas, cinema e pizzaria”, explica o proprietário.

Rentabilidade

Costa afirma que a alternativa popular possui um grande apelo do público, o que os leva a um bom desempenho, principalmente na quantidade de clientes. O lucro das populares gira em torno de 25% a 30%, para uma média de 100 atendimentos diários, segundo o proprietário. “A lucratividade vem através da recorrência, que é uma grande quantidade de clientes pagando pelo plano. E também, o paciente vem fazer as consultas, mas também aproveita e faz os exames”, observa.