Manifestantes realizam protesto em frente a shopping de Belém

Um grupo de manifestantes realiza, na manhã desta quinta-feira (22), um protesto em frente a um shopping no centro de Belém. O ato é promovido por trabalhadores do comércio lojista da capital. Eles reclamam do funcionamento de estabelecimentos até a meia noite, nesse período de Natal, e da falta de diálogo com a classe patronal, entre outras situações envolvendo a categoria.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém (Sintclobe), Jesus Roger Lopes Sales Vasconcelos, critica a postura do presidente e da assessoria jurídica do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas). "É um conjunto de reivindicações, tanto de cláusulas econômicas, como de cláusulas sociais. O problema é que nós queremos um reajuste digno, nós queremos sentar na mesa com o patronal pra conversar, pra 'trocar essa figurinha', pra deixar tudo certo. É isso que a gente quer", declarou.

Procurado, o presidente do Sindilojas, Eduardo Yamamoto, informou que foi surpreendido com a mobilização em frente ao shopping. "Informamos que apesar da Convenção Coletiva de Trabalho negociada pelo Sindilojas e Sintclobe já ter acordado o reajuste para 2022/2023, a mesma segue sem assinatura. Algumas exigências não têm como serem atendidas pelos lojistas, como o retorno da certidão obrigatória para abertura em feriado e multa no valor de R$ 360 por funcionário e por infração revestida totalmente para o sindicato dos trabalhadores. Seguimos negociando", afirma a entidade.

O sindicato patronal segue afirmando que, "visto que ninguém vai se sensibilizar com multa ou certidão de regularidade, que cria uma fábrica de multas em favor do Sintclobe (Sindicato dos Comerciários), eles encaminharam ontem, final do expediente, uma proposta de 15% já pensando nessa panfletagem de hoje. Lembrando que essa atitude unilateral do Sintclobe e da Fetracom prejudica não só as empresas e os funcionários do comércio lojista, e sim, setores de fastfood, restaurantes, serviços de estética e depilação, cinema, etc".

De acordo com o Sindilojas, a Polícia Militar agiu rapidamente e abriu um caminho para acesso de clientes ao estabelecimento comercial, que foi normalizado. "Os 'manifestantes' estão do lado de fora, na calçada, mas não mais bloqueando as entradas. Seguimos monitorando sempre abertos a diálogo, mas não cederemos a esse tipo de pressão".