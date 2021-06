Mais de uma tonelada de camarão seco irregular iria ser vendida nas feiras de Belém

Mais de uma tonelada de camarão seco foi apreendida pela Secretaria da Fazenda do Pará de Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, limite com o estado do Maranhão, nesta segunda-feira (14).

A carga de 1.250 kg de camarão salgado, sem nota fiscal, estava sendo transportada por dois veículos.

O marisco, vindo de São Luís (MA), iria ser vendido nas feiras de Belém, de acordo com o transportador. A coordenadora da unidade da Sefa, Ana Lea Canizo, afirma que o órgão tem percebido uma nova estratégia dos infratores para burlar a fiscalização tributária, “usando veículos de pequeno porte para transportar pequenas quantidades de mercadorias de alto valor. Desde a semana passada estamos apreendendo alimentos transportados desta forma”, informou.

O valor da carga de camarão é de R$ 6.864 mil, segundo a Sefa. Após o procedimento de fiscalização e pesagem da mercadoria foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito, no valor total de R$ 2.100 mil, referentes ao ICMS e multa.

No domingo (13/06), na mesma unidade fazendária, os fiscais de receita estaduais perseguiram e apreenderam outra caminhonete, que trafegava em alta velocidade tentando evitar a fiscalização. O veículo foi parado e retornou para a unidade da Sefa. No carro foram encontrados 600 kg de "grude", extraído das vísceras do peixe e usado como fixador pela indústria de cosméticos. Os infratores também transportavam bebidas.

A carga vinha também da capital maranhense e seguia com destino a Bragança, no nordeste do Pará. O condutor portava um documento fiscal de operação interna no Pará, que foi considerado inidôneo porque o trânsito era interestadual. A mercadoria foi avaliada em R$ 74.382 mil e foi lavrado TAD no valor de R$ 17.702 mil. Os valores do ICMS e multa foram pagos e a mercadoria liberada.