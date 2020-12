Quase cinco milhões de beneficiários recebem auxílio emergencial nesta sexta

Nesta sexta-feira (11), será pago pela Caixa Econômica Federal R$ 1,1 bilhão referente a uma nova etapa do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão, para 3,3 milhões de brasileiros do ciclo 5 nascidos em novembro, que recebem os recursos em suas contas Poupança Social Digital. Desse total, 155,1 mil receberão R$ 102,8 milhões dentro do auxílio emergencial, enquanto 3,2 milhões receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, em um montante de R$ 1 bilhão.

Criado pelo governo federal em abril, para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, o benefício foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.000. O auxílio emergencial extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600. Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio - somente aqueles que já foram beneficiados e se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar recebendo o benefício.

Além disso, nesta sexta-feira (11), também têm direito ao auxílio emergencial extensão 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) com final 2, que receberão um total de R$ 417,3 milhões referentes à quarta parcela do benefício. No total, 15,8 milhões de pessoas cadastradas no programa foram consideradas elegíveis para a quarta parcela do auxílio emergencial extensão e receberão cerca de R$ 4,1 bilhões durante o mês de dezembro.

Para quem recebe o Bolsa Família nada muda. O recebimento do auxílio emergencial extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil. Para o pagamento do recurso, os beneficiários do programa tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania e recebem o valor complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.

As atualizações diárias de números referentes ao pagamento do auxílio emergencial, disponibilizadas pela Caixa, estão disponíveis aqui e nas redes sociais do banco.