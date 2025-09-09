Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mais de 6,5 milhões de famílias saíram da linha da pobreza em 2 anos, aponta CadÚnico

Em números individuais, essas famílias representam 14,17 milhões de pessoas

Gabi Gutierrez
fonte

A renda familiar por pessoa é calculada somando-se os ganhos individuais de todos os integrantes da família. (Foto/Freepik)

Mais de 6,55 milhões de famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza nos últimos dois anos, segundo análise do Cadastro Único (CadÚnico) divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Em números individuais, essas famílias representam 14,17 milhões de pessoas.

Linha da pobreza e renda familiar

O CadÚnico considera como linha da pobreza as famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Em 2023, 26,1 milhões de famílias estavam nessa faixa de renda. Em julho de 2025, o número caiu para 19,56 milhões, uma redução de 25%.

Segundo o ministro do MDS, Wellington Dias, a saída da pobreza está relacionada a uma combinação de desenvolvimento econômico e social, com crescimento do emprego e empreendedorismo.

O cadastro total do governo alcançou 41,6 milhões de famílias, ou 95,3 milhões de pessoas, em julho deste ano. O MDS classifica os inscritos do CadÚnico em três faixas de renda mensal por pessoa:

  • Situação de pobreza: até R$ 218
  • Baixa renda: entre R$ 218,01 e meio salário mínimo (R$ 759)
  • Renda acima de meio salário mínimo

CadÚnico e programas sociais

O CadÚnico é a porta de entrada para benefícios do governo, como o Bolsa Família. A principal regra para receber o programa é ter renda familiar per capita de até R$ 218 por mês.

A renda familiar por pessoa é calculada somando-se os ganhos individuais de todos os integrantes da família, incluindo trabalho, aposentadoria, pensão, doações e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Fatores da redução da pobreza

Segundo o secretário da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e CadÚnico, Rafael Osório, a queda no número de famílias abaixo da linha da pobreza é explicada por três fatores principais:

  1. Avanço de programas sociais
  2. Melhoria do mercado de trabalho
  3. Qualificação do CadÚnico, que agora integra automaticamente dados sobre a renda formal dos trabalhadores, incluindo aposentadorias e outros benefícios.

“Com a integração das informações com outras bases de dados, já disponíveis ao poder público, reduzimos a dependência da autodeclaração”, afirmou o secretário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CadUnico

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Mais de 6,5 milhões de famílias saíram da linha da pobreza em 2 anos, aponta CadÚnico

Em números individuais, essas famílias representam 14,17 milhões de pessoas

09.09.25 15h35

EXPORTAÇÃO

Exportações de veículos brasileiros crescem quase 20% em agosto

Volume exportado soma 57,1 mil unidades; produção cresce no acumulado do ano

09.09.25 15h11

investimentos

Senado aprova projeto que retira restrição de ferrovias privadas

Proposta segue para a CCJ e pode ampliar investimentos no setor ferroviário brasileiro

09.09.25 11h41

tarifaço de trump

Nenhum pequeno ou médio produtor da Amazônia será prejudicado pelo tarifaço, diz Lula

Declaração foi dada durante entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo

09.09.25 7h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda