Mais de 44 mil pessoas são beneficiadas com o ‘Mais Luz para a Amazônia’

O programa Mais Luz para Amazônia (MLA) alcançou mais de 44 mil pessoas beneficiadas pela distribuição de energia elétrica nas regiões remotas da Amazônia Legal, em dezembro deste ano. A iniciativa, coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), atende mais de 11 mil famílias, conforme os dados do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica do MME. Com informações do Ministério de Minas e Energia.

O programa facilita o acesso à energia elétrica por meio da utilização de sistemas de geração de energia limpa e renovável, principalmente de fonte solar. As ações são destinadas às pessoas de baixa renda, moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas, postos de saúde e poços de água comunitários.

O diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica, André Dias, afirma que a importância do programa está na garantia do acesso da população amazônica aos serviços públicos essenciais. “O MLA ajuda a diminuir a vulnerabilidade social e econômica, fortalece o exercício da cidadania e proporciona maior bem-estar e qualidade de vida às pessoas que moram nessas regiões”, explica.

Em dezembro, o MLA também concluiu o Programa de Obras da Equatorial Energia Pará, atendendo 9 mil famílias no Arquipélago do Marajó, um total de 36 mil pessoas beneficiadas com acesso à energia elétrica.

Todas as atividades do MLA são integradas aos processos produtivos característicos de cada comunidade, preservando a floresta amazônica e estimulando a economia de baixo carbono.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)