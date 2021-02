Mais de 20 toneladas de frutas são apreendidas em carregamento irregular

Um carregamento irregular de frutas, vindo de Caxias do Sul (RS) com destino a Parauapebas, no Pará, foi apreendido neste final de semana após constatação de não recolhimento de impostos.

Durante a abordagem dos fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), o motorista afirmou ser uma carga destinada a pessoa física, informação logo derrubada, já que tratava-se de uma carga de 21 toneladas, o equivalente a R$65 mil.

Ao todo, foram apreendidas 19 toneladas de maçãs e duas toneladas de ameixas. O contribuinte foi autuado no valor de R$19 mil entre imposto devido e multa pela irregularidade.