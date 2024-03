Maior escola integrada do Sesi e Senai no Pará será construída em Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás, município do sudeste paraense com o segundo maior PIB entre as cidades do Pará (R$ 34,9 bilhões), irá receber em breve sua primeira escola integrada do Sesi e Senai. A construção da nova unidade, que será a maior escola integrada no estado do Pará, com 30 mil metros quadrados, foi definida durante uma reunião entre membros da prefeitura da cidade paraense, da Fiepa (Federação das Indústrias do Estado do Pará) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ocorrida na manhã de ontem, na sede do sistema Fiepa, em Belém.

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, esteve presente e apresentou os investimentos realizados na cidade e as oportunidades de negócios para o desenvolvimento municipal. Estiveram presentes o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, o diretor regional do Senai e superintendente regional do Sesi, Dário Lemos, e a vice-presidente do Simineral e presidente do Conselho Temático de Responsabilidade Social da Fiepa, Ana Carolina Alves. A comitiva da prefeita incluiu a vereadora Maria Pereira, líder do governo na Câmara, a secretária de desenvolvimento social, Agna Maria, e a controladora geral do município, Joyce Silveira.

Durante o encontro, Alex Carvalho, presidente da Fiepa, destacou a importância da gestão municipal de Canaã dos Carajás e parabenizou a atuação da Câmara de Vereadores e da sociedade do município em prol do desenvolvimento econômico. Ele também anunciou o compromisso do Sistema Fiepa em intensificar soluções para transformar o município em um hub de desenvolvimento econômico, atraindo novas indústrias, investimentos e gerando empregos de qualidade.

O terreno onde a nova escola será construída foi doado pela prefeitura. Ainda não há uma data definida para início e término das obras. O prédio abrigará ambientes pedagógicos do Sesi, salas de aula e modernos laboratórios do Senai, além de uma extensão do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, setor mais importante da economia municipal.

Dário Lemos, diretor regional do Senai e superintendente regional do Sesi, afirmou que essa será a maior escola integrada Sesi e Senai no estado do Pará, contribuindo para o desenvolvimento não apenas de Canaã dos Carajás, mas também das empresas e da comunidade.

Além disso, o Núcleo de Acesso ao Crédito da Fiepa, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), promove o Finep Day, um evento importante para o fomento à inovação no Brasil. O evento, com o apoio do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, acontecerá no Auditório Albano Franco em Belém, no dia 06/03, e apresentará oportunidades de financiamento para empresas, startups, cooperativas e institutos de ciência e tecnologia interessados em investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O Finep Day faz parte do calendário de eventos do Núcleo de Acesso ao Crédito da Fiepa, com o objetivo de oferecer orientação, capacitação e assessoria para empresas que buscam expandir ou tornar seus negócios mais competitivos.