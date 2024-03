Projeto leva capacitação para professores da rede municipal no sudeste do Pará

O projeto Trilhos da Alfabetização realiza, nos meses de fevereiro e março, ações de formação continuada com professores de oito munícipios paraenses. Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã são as cidades que integram a ação promovida pela Fundação Vale em parceria com as prefeituras municipais, por meio de suas secretarias de educação, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com investimentos da empresa Wheaton Precious Metals e do BNDES, via Fundo Socioambiental. Nos municípios, o projeto soma esforços com o Alfabetiza Pará, programa da Secretaria de Estado de Educação.

Para o mês de março, está prevista ação de formação com os profissionais de Canaã dos Carajás. A iniciativa visa ampliar ainda mais o conhecimento dos profissionais da educação para que os estudantes possam seguir com a melhor oferta educacional e o direito assegurado de serem alfabetizados na idade certa.

VEJA MAIS

Para a professora Cristiane Coelho, que atua na rede municipal de ensino de Parauapebas, a oportunidade foi proveitosa. “Tive a honra e o prazer de participar da formação que é maravilhosa para o nosso crescimento pessoal e profissional, porque ela oportuniza um espaço de aprendizagem no qual podemos trocar experiências e refletir sobre a nossa prática, sendo uma oportunidade de termos novos elementos norteadores para a melhoria da qualidade do ensino no nosso município”, comenta.

O Trilhos da Alfabetização busca celebrar a cultura dos territórios, valorizando seus patrimônios, suas artes e paisagens, além de personalidades referências na construção das identidades paraenses. O projeto propõe, assim, uma aprendizagem significativa, que parte do conhecimento que as crianças trazem para a escola. A iniciativa também conduz a formação continuada de quase 2 mil professores, coordenadores pedagógicos, gestores e técnicos das secretarias municipais, além de ações com o envolvimento das famílias para promover a aprendizagem, o fortalecimento da gestão municipal e uma cultura de acompanhamento e avaliação da aprendizagem das crianças.

“Na Fundação Vale, buscamos contribuir para uma vida digna e para assegurar a autonomia nas comunidades onde a Vale atua. Isso passa necessariamente pelo fortalecimento das políticas públicas de educação. Buscamos, assim, apoiar as secretarias de Educação, as escolas e os educadores das redes públicas municipais, com foco na alfabetização plena.”, afirma Flavia Constant, presidente da Fundação Vale.

No mês de fevereiro,o projeto atuou nos municípios de Ourilândia do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Tucumã e Eldorado do Carajás.

No total, serão 24 horas de formação on-line e 16 horas presenciais voltadas para todos os professores das redes de ensino municipais que atuam na educação de anos iniciais, com alunos do 1º ao 3° ano do ensino fundamental. Parauapebas foi um dos municípios que já recebeu a realização do 1º ciclo de formação para 269 professores em 2024. A atividade aconteceu na escola Dorothy Stang, no bairro Cidade Jardim. Foram realizadas formações também em Marabá com a participação de 368 professores da sede e da zona rural e com 89 profissionais do município de Curionópolis.

Balanço de atuação

Criada há 54 anos, a Fundação Vale busca contribuir para o desenvolvimento dos municípios onde a Vale atua, por meio do fortalecimento de políticas públicas e da atuação conjunta com instituições parceiras. Além do Trilhos da Alfabetização, a Fundação desenvolve o projeto Territórios em Rede, a Cidade Escola Aprendiz que atua no combate à exclusão escolar por meio da busca ativa; e o Ciclo Saúde Proteção Social, implementado pelo Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) para o fortalecimento da saúde e da assistência social, por meio de doação de equipamentos e formação permanente de profissionais. Mais informações sobre a atuação da Fundação Vale podem ser acessadas nos relatórios que a mineradora divulga semestralmente com o balanço dos seus investimentos no Pará no site