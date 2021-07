Magazine Luiza compra empresa de comércio eletrônico de games Kabum!

O Magazine Luiza anunciou, nesta quinta-feira (15), a compra do Kabum!, uma das maiores empresas de comércio eletrônico de tecnologia e games do Brasil. A aquisição é a maior já feita pela rede varejista que já adquiriu 21 empresas. As informações são do Canal Tech.

O valor total da compra é de R$ 3,5 bilhões e será pago em três etapas. A primeira parcela, à vista, é de R$ 1 bilhão. A segunda etapa envolve a transferência de R$ 75 milhões de ações ordinárias do Magalu, ao longo de um ano e meio. A terceira etapa de pagamento, de até 50 milhões de ações, ocorrerá em janeiro de 2024 e será condicionada ao cumprimento de metas da plataforma adquirida.

Com a aquisição, o Magazine Luiza afirma seu espaço no setor de games, que deve atingir US$ 300 bilhões ao final de 2021, receita maior que a dos setores de música e filmes somados.

O KaBuM! é um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil. Criou uma das maiores equipes de League of Legends do país, a "KaBuM! Esportes", tetracampeã nacional e a primeira representante brasileira no campeonato mundial. A KaBuM! Esportes apoia também outras modalidades de e-sports, como Counter Strike, FIFA e Free Fire.