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Economia

Lula edita MP com R$ 550 mi em crédito extra para subvenção à importação de diesel

O presidente da República também sancionou a lei 15.441, que fixa o limite máximo permitido de chumbo em tintas e em materiais similares de revestimento de superfícies

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (© Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a Medida Provisória 1.372, que abre crédito extraordinário - fora das metas fiscais - de R$ 550 milhões ao Ministério de Minas e Energia, destinado à subvenção econômica à importação de óleo diesel de uso rodoviário.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Chumbo em tintas

O presidente da República também sancionou a lei 15.441, que fixa o limite máximo permitido de chumbo em tintas e em materiais similares de revestimento de superfícies.

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União, são proibidas a fabricação, a comercialização, a distribuição e a importação de tintas e de materiais similares de revestimento de superfícies com concentração igual ou maior que 90 noventa partes por milhão (ppm) de chumbo, em peso, "expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não volátil".

A exceção é para tintas de utilização industrial ou marítima, que poderão apresentar concentração de até 600 ppm de chumbo. Quem descumprir a lei estará sujeito a apreensão do produto e multa equivalente ao valor da mercadoria apreendida, além das sanções penais e cíveis aplicáveis.

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Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS/PREÇO/DIESEL/SUBVENÇÃO
Economia
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