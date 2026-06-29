Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Influenza aviária no Pará: decreto estabelece estado de emergência por 180 dias

Medida assinada pela governadora Hana Ghassan busca monitorar criações industriais e de subsistência contra o vírus H5N1 de alta patogenicidade

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação / Agência Pará)

A governadora Hana Ghassan declarou estado de emergência zoossanitária devido à influenza aviária no Pará nesta segunda-feira (29), visando conter o avanço do vírus H5N1 de Alta Patogenicidade (IAAP). A medida preventiva foi oficializada com a publicação do Decreto nº 5.489 no Diário Oficial do Estado, focado na proteção de aves silvestres, marinhas e domésticas. O ato governamental foi assinado na última sexta-feira (26), com base nas atribuições da Constituição Estadual e em portarias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O decreto entra em vigor hoje e terá uma vigência estipulada de 180 dias em todo o território paraense. As ações preventivas e de monitoramento detalhadas no documento pretendem mitigar os riscos de contágio e evitar a disseminação da doença tanto nas criações de subsistência quanto na avicultura industrial local.

Como funcionará a coordenação das ações contra a doença

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) assume a responsabilidade como órgão central e coordenador das atividades de vigilância e controle sanitário. A instituição estadual atuará em estreita articulação com o Mapa e outros órgãos federais competentes ao longo do período.

Além disso, caberá à Adepará instituir as diretrizes gerais necessárias e editar as normas complementares indispensáveis para o cumprimento das regras do decreto.

O governo estadual autorizou a participação integrada de todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Pará, dentro de suas respectivas áreas de competência. O apoio às medidas de mitigação e prevenção também engloba instituições privadas, federações, associações e sindicatos ligados diretamente à avicultura paraense. Todos os municípios e entes privados do estado ficam obrigados a observar as orientações técnicas expedidas pela Adepará e pelo Mapa.

Os protocolos e análises de risco sanitário seguirão a legislação vigente e as diretrizes determinadas pelas autoridades federais da agricultura. O foco baseia-se no monitoramento do vírus incidente em aves silvestres marinhas, impedindo a sua disseminação para as demais criações comerciais e de consumo próprio.

Não há registro de casos humanos no Pará, diz Sespa

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, até o momento, não há registro de casos humanos de gripe aviária no Pará. "A atuação da Sespa inclui monitoramento epidemiológico, orientação aos municípios, vigilância de contatos e preparação da rede de saúde para resposta rápida, caso necessário", diz o comunicado.

A Sespa também orienta que a população evite contato com aves doentes ou mortas, e acione imediatamente os órgãos de defesa agropecuária ao identificar animais com sintomas suspeitos. "A transmissão para humanos é considerada rara e ocorre, principalmente, por contato direto com aves contaminadas", conclui a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

emergência zoosanitária

decreto estadual

influenza aviária

vírus h5n1

hana ghassan

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

crédito extraordinário

Lula edita MP com R$ 550 mi em crédito extra para subvenção à importação de diesel

O presidente da República também sancionou a lei 15.441, que fixa o limite máximo permitido de chumbo em tintas e em materiais similares de revestimento de superfícies

29.06.26 12h32

SAÚDE ANIMAL

Influenza aviária no Pará: decreto estabelece estado de emergência por 180 dias

Medida assinada pela governadora Hana Ghassan busca monitorar criações industriais e de subsistência contra o vírus H5N1 de alta patogenicidade

29.06.26 11h41

Indústria

Evento em Belém debate desafios e oportunidades para o setor energético na Amazônia

Especialistas, empresários e autoridades estarão reunidos para discutir transição energética, petróleo, gás e desenvolvimento regional

29.06.26 11h33

Planejamento

Como planejar as férias sem comprometer o orçamento; veja dicas de especialistas

Além dos gastos da viagem, o planejamento deve prever despesas inesperadas

29.06.26 10h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição ; veja quem recebe primeiro

O segundo lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

22.06.26 10h45

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

NEGÓCIOS

Empresário aposta em praticidade para organizar eventos sem ‘dor de cabeça’ em Belém

Rolê Fácil oferece desde passeios de lancha até estrutura completa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos

24.06.26 8h00

ECONOMIA

IR 2026: Receita libera consulta ao maior lote de restituição da história; saiba como consultar

Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026

22.05.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda