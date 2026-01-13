Capa Jornal Amazônia
Lula defende garantia à sociedade de estabilidade jurídica, econômica, fiscal e social

O presidente afirmou que essas qualidades são necessárias para que as pessoas confiem umas nas outras

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, nesta terça-feira, 13, que o governo tem de trabalhar para construir previsibilidade e estabilidade no País, tanto fiscal quanto jurídica. Ele afirmou que essas qualidades são necessárias para que as pessoas confiem umas nas outras.

"A gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal, a gente tem que garantir a estabilidade social e a gente tem que garantir previsibilidade nesse País, e tudo é possível ser feito quando a gente aprende a conviver democraticamente na diversidade", disse Lula.

Ele participou de uma cerimônia de lançamento da plataforma digital da reforma tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) em Brasília.

Comitê Gestor do IBS

Na mesma oportunidade, o presidente sancionou o projeto de lei complementar (PLP) 108/2024, que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e conclui a regulamentação da reforma tributária.

O Palácio do Planalto não informou se houve vetos ao texto, aprovado pelo Congresso em dezembro.

Lula agradeceu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela sua "competência e paciência" na construção da reforma tributária. Aproveitou, também, para agradecer a técnicos da pasta.

Na mesma cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, com o Comitê Gestor do IBS, o País vai garantir que a arrecadação e a distribuição dos recursos ocorra "de forma justa, técnica e federativa".

"A Câmara dos Deputados orgulha-se de ter dado a celeridade e a profundidade necessárias a esse debate, entregando à sociedade uma regulamentação que moderniza o nosso Estado", completou Motta.

Isenção sobre investimentos

O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) disse nesta terça-feira que a reforma tributária vai levar à isenção de impostos sobre investimentos no País. Ele foi o relator do PLP 108/2024. "O investimento no Brasil pagará zero de imposto sobre consumo. Eu acho que três ou quatro países do mundo vão ter essa característica, e nós teremos", disse Benevides, durante a solenidade.

Ele destacou que o imposto vai começar a ser cobrado "por fora" - ou seja, sobre um valor líquido e não computado na base de cálculo - e não mais "por dentro", sistema em que o imposto está incluso na base de cálculo.

O deputado ainda acrescentou que microempresas não estão sendo afetadas pelas mudanças, a menos que queiram.

Palavras-chave

REFORMA TRIBUTÁRIA

PLATAFORMA DIGITAL

LANÇAMENTO

Lula
Economia
.
Lula defende garantia à sociedade de estabilidade jurídica, econômica, fiscal e social

O presidente afirmou que essas qualidades são necessárias para que as pessoas confiem umas nas outras

13.01.26 18h38

Para IBGE, crescimento continuado nos serviços é puxado por dois setores: TI e transportes

Setor de serviços foi renovado a patamares recordes mês a mês até outubro

13.01.26 15h29

Haddad: oposição está contratando influenciadores com dinheiro sujo para divulgar desinformação

O ministro também elogiou a atuação do Congresso Nacional até aqui, dizendo que este não votou sempre como o governo gostaria, mas que não deixou de decidir sobre os temas importantes do País

13.01.26 14h06

Volta às aulas: veja as dicas para o uso estratégico do cartão de crédito nas compras

Modalidade de compra requer atenção redobrada para evitar o crédito rotativo

13.01.26 13h36

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Mudança no MEI: Receita Federal anuncia novo valor para 2026; confira as alterações

O pagamento deve ser efetuado até o dia 20 de cada mês, independentemente de o MEI ter realizado atividades durante o período

06.01.26 11h10

