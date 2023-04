Lula cita possibilidade de isenção fiscal para setor automobilístico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira (6) que irá se reunir com a indústria automobilística e lideranças sindicais para discutir o financiamento e produção de automóveis no Brasil. O objetivo da discussão não é reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mas sim ter uma conversa mais profunda sobre o assunto.

O presidente afirmou que já conversou com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para que ele convide a indústria automobilística e os sindicatos para a reunião. "Eu já disse ao Geraldo Alckmin, que convidasse a indústria automobilística e sindicatos para ter uma conversa", afirmou Lula. "Precisamos ter uma discussão mais profunda do que queremos da indústria automobilística brasileira porque também precisamos assumir a responsabilidade de facilitar o financiamento de carro", disse.

De acordo com Lula, não adianta aumentar a produção automobilística no Brasil se não houver um mercado interno capaz de absorver essa produção. O presidente destacou que não está fácil para o brasileiro comprar um carro hoje e que não faz sentido produzir carros para um povo que não pode comprá-los.

A questão da indústria automobilística brasileira também será abordada na viagem que o presidente fará à China na próxima semana. Segundo Lula, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está no país asiático e sinaliza um acordo com a China para a produção de carros elétricos no Estado, na fábrica da Ford. O presidente demonstrou interesse em ter carros elétricos no Brasil.

Discussão pode envolver isenção fiscal

Lula afirmou que planeja se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e sindicalistas para discutir uma programação que pode envolver alguma política de isenção fiscal. O objetivo é ter uma discussão mais profunda do que queremos da indústria automobilística brasileira e como facilitar o financiamento de carros no país.

A reunião com a indústria automobilística é vista como uma medida importante para o setor, que sofre com a escassez de chips e a alta dos preços dos insumos. A expectativa é que a conversa com Lula traga soluções para os problemas enfrentados pela indústria e ajude a viabilizar a produção de carros no país.