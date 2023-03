Lote residual de restituição do IRPF de março de 2023 é liberado para consulta

Muitos contribuintes já consultaram desde as 10h desta sexta-feira (24) o lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do mês de março de 2023. O crédito bancário, que será realizado no dia 31 de março, beneficiará 94.864 contribuintes em todo o país, totalizando R$ 300 milhões.

Até as 17h desta sexta-feira, os sistemas da Receita Federal haviam recebido 185.726 declarações em todo o Estado do Pará. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos Estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, foram entregues 400.134 declarações.

Do montante total, R$ 196.597.983,60 serão destinados a contribuintes com prioridade legal. São eles: 3.490 contribuintes idosos acima de 80 anos, 20.181 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.261 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 6.161 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério. Os demais 61.771 contribuintes não possuem prioridade legal.

VEJA MAIS

No Pará, 2.267 contribuintes foram contemplados

No estado do Pará, serão contemplados 2.267 contribuintes, que receberão um total de R$ 7.059.701,69 em restituição. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 4.851 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 18.794.845,82.

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 1.546 pessoas, que terão direito a R$ 6.136.038,29. Enquanto em Marabá, serão R$ 503.869,59 para 450 contribuintes e em Santarém são R$ 419.793,81 para 271 contribuintes.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Na página, é possível encontrar informações e orientações sobre o serviço, além de permitir uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, acessando o extrato de processamento no e-CAC. Caso haja alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la para corrigir informações incorretas.

A Receita Federal oferece um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, por meio de crédito direto ou por chave PIX. Caso o crédito não seja realizado por algum motivo (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.