Lojistas esperam aumento no número vagas de emprego em shoppings de Belém

Lojistas de shopping centers estão ampliando negócios ou voltando aos setores em que atuavam antes da chegada da pandemia. Após a aceleração da vacinação em todo o país e a consequente reabertura de diversos segmentos da economia, os lojistas afirmam que o segundo semestre deste ano terá resultados animadores. De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), a expectativa é que sejam geradas 5 mil novas vagas de emprego nos próximos meses. Em Belém, segundo representantes do setor, mais que as vendas de bens de consumo, o setor de serviços é o destaque, o que inclui estabelecimentos de comidas, bebidas e salões de beleza.

O presidente da associação de lojista de um shopping localizado no centro de Belém, Thiago Guimarães, afirma que as lojas do local estão recuperando as vagas de emprego que precisaram ser fechadas e ainda ampliando as oportunidades. “Cada shopping tem uma realidade específica, mas o que nós temos observado é que o nível de vacância está bastante baixo. Quando uma loja sai, deixa de ocupar um espaço no shopping, rapidamente outra já ocupa o local. Estamos enxergando o momento atual com muito otimismo, pois está havendo a retomada de investimentos”, destaca.

De acordo com Thiago Guimarães, o shopping onde está presente a sua associação registrou recentemente a abertura de um estabelecimento do ramo de alimentação e um salão de beleza especializado em crianças, o que aponta para o incremento do setor de serviços nos shoppings. “Mas isso não significa que a área de bens de serviço também não está crescendo. O que vemos é que o crescimento se dá em diferentes setores. Acredito até que a expectativa nacional de cinco mil vagas nos próximos meses é modesta. Acredito que será bem maior”, declara.

Em um shopping center localizado em Ananindeua, o empresário Lukas Sampaio, que trabalha com venda de celulares e aparelhos eletrônicos, além de ter duas lojas de uma franquia nacional de lanches, afirma que em maio e julho contratou 20 novos funcionários, considerando os negócios dos diferentes ramos. “O mercado paraense é muito forte. O segundo semestre é sempre o melhor semestre do ano. Além do Dia dos Pais, teremos agora o Dia das Crianças, depois Black Friday e Natal. Em dezembro, para além das contratações das nossas novas lojas, também abriremos vagas temporárias”, anuncia.

Lukas Sampaio é sócio em uma rede de 11 lojas e de duas operações de franquia, no entanto, apesar de sua presença já consolidada no mercado, com oito anos de experiência, acredita que o momento está ocorrendo para os lojistas de forma geral. “O que a gente acredita é que, apesar de a sociedade brasileira não ter retomado o nível econômico de antes da pandemia, estamos chegando em um grau aceitável. O fato é que as pessoas estão consumindo mais”, conclui.

Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), mais de 13,2 mil lojas foram à falência desde o ano passado em todo o Brasil. No mercado de trabalho, 140 mil colaboradores perderam seus empregos no período.